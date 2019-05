Fyra Kais Mora-spelare i landslagstrupp

Fyra spelare från Kais Mora är uttagna. Målvakten Amanda Hill får sällskap från Mora av lagkamraterna Frida Bäfve, Moa Gustafsson och Johanna Hultgren. Uttagen är även Kais Mora-fostrade Ellinor Berling, Iksu.

Alexandra Durling, Lisa Carlsson och Sandra Svärd, Täby, är debutanter i A-landslagssammanhang.

Truppen

Målvakter:

Alexandra Durling, Täby FC IBK, Amanda Hill, KAIS Mora IF, Matilda Wirthig, IBK Dalen.

Utespelare:

Myra Aggestål, IKSU, Stina Ander, Endre IF, Ellinor Berling, IKSU, Stephanie Boberg, Endre IF, Ellen Bäckstedt, Endre IF, Frida Bäfve, KAIS Mora IF, Lisa Carlsson, Täby FC IBK, Cornelia Fjellstedt, IKSU Alice Granstedt, IKSU, Moa Gustafsson, KAIS Mora IF, Natalie Hjertberg, IBK Dalen (IK Sirius FBC från 19/20), Johanna Hultgren, KAIS Mora IF Sofia Joelsson, IKSU, Amanda Johansson Delgado, IKSU, Isabell Krantz, Pixbo Wallenstam IBK, Klara Molin, IK Sirius FBC, Ellen Rasmussen, Malmö FBC, Jonna Sjöberg, Västerås Rönnby IBK, Matilda Sjödin, Täby FC IBK, Sara Steen, Endre IF, Sandra Boric Svärd, IKSU, Moa Tschöp, Täby FC IBK, Ranja Varli, Täby FC IBK, Emelie Wibron, IKSU.