Rätt man på rätt plats – nu ska Andersen kliva fram som kreatör i Brage: "Gör vi inte det kommer jag ta det väldigt personligt"

LÄS ÄVEN: Brages ordförande om pengarna, publiken och framtiden: "Vi vill ju vara hela Dalarnas lag"

Han värvades in under fjolårssommaren till ett Brage som gått fram som en slåttermaskin i Superettan under våren.

Kristian Andersen lyckades ändå tidigt att slå sig in i Bragetruppen – dock i en roll som han inte hade spelat i sedan femtonårsåldern.

IK Brage var i behov av en sittande mittfältare – och det var också där som, annars offensive, Andersen hamnade.

– Det var rätt tufft att komma in på sommaren. Laget hade gjort ett bra jobb på våren. Men jag tycker att jag gjorde det ganska bra när jag hade boll. I defensiven är jag dock inte lika bra, när det gäller att täcka upp ytor som en sexa ska göra. Men jag tycker att det gick okej, funderar Andersen, när han nu står inför sin första hela säsong med grönvitt.

LÄS ÄVEN: Stora frågetecknet inför Bragepremiären – anfallsesset ännu inte i träning: "Har fortfarande lite ont"

Inför året har IK Brage värvat ikapp och numera finns det fler alternativ att spela centralt djupare ned i banan. Något som gör att Kristian Andersen nu ska få blomma i sin naturliga position.

– Jag har alltid spelat som tia och det passar mig bättre. Jag tror att det kommer att bli bra, för min styrka är i det offensiva spelet.

Saknade du det förra året?

– Ja. Jag låg ju inte så högt upp i banan då, utan skulle mer vara med och bygga upp spelet.

Har du känt dig bekväm i rollen i matcherna under försäsongen?

– Ja, men vi har spelat mot en del bra lag. Mot Häcken hade vi inte boll särskilt mycket, så det var svårt. Mot BP spelade jag som sexa igen, Mot Rosengård gick det helt okej. Jag skapade inte så mycket, men det gick okej. Och jag känner mig bekväm där.

LÄS ÄVEN: Brages stora utmaning – "Vi lider av våra faciliteter"

Tanken är att "den riktige" Kristian Andersen ska visa upp sig på allvar den här säsongen, och 24-åringen slår fast att det han visade upp på planen under hösten inte på långa vägar var vad han har i sig.

– Inte alls. Det är svårt att komma till ett nytt lag, som redan är samspelt, och dessutom till en ny roll. Men i år tror jag att det kommer att bli bra.

Vad kan vi förvänta oss av dig nu då?

– Jag gillar att spela fram mina lagkamrater, så förhoppningsvis blir det en hel del assists och en del mål. Jag gillar att skapa chanser, så lyckas vi inte göra det så kommer jag att ta det väldigt personligt.

Kristian Andersen är en av många Bragespelare som har dragits med skavanker under försäsongen och en översträckning i knät gjorde att mittfältaren missade de första tre matcherna för året.

Faktum är dock att man ganska länge trodde att frånvaron skulle bli längre än så.

– Först så kändes det som att det var en allvarlig skada och jag hade ont i tre dagar. Sen ville jag träna igen, men det fock jag inte förrän jag hade gjort en röntgen på knät. Men på den hittade de inget... det var konstigt, för det kändes, som sagt, allvarligt men det var det inte.

Var du orolig?

– Ja, en hel del. Första natten låg jag och tänkte på att det skulle vara det värsta tänkbara. Men efter några dagar, när smärtan blev mindre så kändes det bättre. Nu känner jag nästan ingenting. Jag har lite problem när jag skjuter med vänsterfoten och inte har riktig kontroll på knät, men annars är det okej.

LÄS ÄVEN: Skadan satte stopp för genombrottet – nu ska Morsay blomma i Brage: "Vill ta kliv i min karriär"

Att Brage 2019, som lag, har en bit kvar att gå innan man nått sin fulla potential är något som har märkts ganska tydligt under försäsongen.

Andersen håller med.

– Särskilt defensivt i och med att vi har släppt in så mycket mål. Offensivt har vi gjort ganska mycket mål, men vi kan göra det bättre som lag. Men vi jobbar på det och jag tror att det kommer att bli bra.

Ifjol stod ni för en stark säsong som nykomlingar. Vad är dina förväntningar på laget i år?

– Det är alltid lite enklare när ingen vet hur man spelar. Nu har vi varit där i ett år och motståndarna vet hur vi spelar, så det kommer att bli svårare. Så vi får hitta lösningar för att göra det svårt för dem. Vi behöver ta en del steg framåt som lag. Men det kommer.

IK Brage inleder säsongen i Superettan med att möta IK Frej hemma på måndagskvällen.