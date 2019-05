Historisk Brageseger mot rivalen – vände och vann mot Dalkurd

Kort om matchen

Robbin Sellin hade visserligen ett stolpskott bara några sekunder in i den första halvleken, men annars var det Dalkurd som kändes något rappare i inledningen av matchen. Hemmalaget rullade då effektivt boll och fick också en tidig utdelning då Bragebekante Simon Alexandersson skickade in 1–0 från nära håll. När Brage kort därpå flyttade upp sin press något svängde pendeln och när Anton Lundin påpassligt la in kvitteringen i den elfte minuten så kändes det som att Brage var på väg att ta över ganska ordentligt. Och så blev det. Dalkurd slarvade dessutom en hel del, vilket var fallet när Kristian Andersen fick tag på bollen på vänsterkanten, petade den vidare till Christian Kouakou, som behärskat placerade in Brages ledningsmål. Brage fortsatte att vara det giftigare laget och även om Dalkurd då och då stack upp så var man sällan ens nära att ta sig igenom Brages robusta försvarslinje. Istället var det Brage som strax innan halvtid utökade sin ledning ytterligare, då Robbin Sellin, på typiskt Sellin-manér, bröt in från höger och dunkade in bollen i bortre. Det målet blev matchens sista och även om Dalkurd, ganska rejält, tog över bollinnehavet i andra halvlek så var man egentligen aldrig särskilt nära att få utdelning. Brage, å sin sida, hotade vid ett par tillfällen då Christian Kouakou stack på djupet. 1–3-resultatet stod sig dock och Brage inkasserade därmed tre poäng mot sin gamla ärkerival.

Matchens spelare

Robbin Sellin, IK Brage. Som han sprang. Som han jagade. IK Brage satte långa stunder stenhård press – vilket belönade sig – mot Dalkurd på offensiv planhalva och Sellin var solklart en av de mest drivande där. Sellin var ofta dessutom var ett stort offensivt hot, då han med sin hastighet var svår att hålla koll på för motståndarna. Och inte minst – till sist kom äntligen det där efterlängtade målet.

Matchens historiska

IK Brages seger. Inför torsdagens drabbning hade de forna grannarna och rivalerna mötts i seriesammanhang vid fyra tillfällen. Dalkurd hade vunnit tre av dem. Det fjärde slutade oavgjort. Bragesegern på torsdagskvällen blev därmed historisk för de grönvita (eller denna kväll, grå). Man bröt den segerlösa sviten mot ärkerivalen. Och man gjorde det helt rättvist.

Matchens mest högljudda

Serik Fans. 423 personer på läktarna är förvisso ingen siffra att skryta med, men faktum är att det åtminstone var säsongsbästa för Dalkurd i år. Vissa på läktarplats hördes dock klart mer än andra och det stod tidigt klart att Brageklacken, Serik Fans, hade kraftsamlat inför drabbningen. Och insatsen är bara att applådera. Det sjöngs, det skreks, det jublades, matchen igenom och faktum är att Bragesupportrarna skapade en inramning som höjde den här matchen en nivå. Hatten av.

Matchfakta – Superettan

Dalkurd FF–IK Brage 1–3 (1–3)

Målen: 1-0 (6) Simon Alexandersson, 1-1 (13) Anton Lundin, 1-2 (20) Christian Kouakou, 1-3 (43) Robbin Sellin.

Varningar, Dalkurd: Emil Berger. Brage: Anton Lundin. Utvisning, Dalkurd: Besard Sabovic (88, andra gula kortet). Publik: 423.

Domare: Per Melin.

Laget: Peter Rosendal - Benjamin Hjertstrand, Carlos Garcia, Mattias Liljestrand, Pontus Hindrikes (75) - Robbin Sellin, Seth Hellberg (72), Oscar Lundin, Anton Lundin - Kristian Andersen - Christian Kouakou (79). Ersättare: Adrian Engdahl (mv), Alexander Zetterström (79), Simon Stenberg (75), Jonathan Lundbäck, Jonathan Morsay, André Kamp (72), Lukas Hiltunen.