Glädjebesekedet – Bragebacken snart spelklar efter knäskadan: "Jag är jättetaggad"

Det var i slutet av januari som det på träning small till i knät på Brages talangfulle vänsterback, Mikael Christensen.

En meniskskada konstaterades vilket innebar att Christensen, i värsta fall, skulle tvingas rehabilitera sig i sex månader efter operationen som genomfördes någon vecka efter smällen.

Ett rejält bakslag för 18-åringen, som precis hade kämpat sig tillbaka efter ett hälsenebrott, som höll honom borta under hela fjolårssäsongen.

Läkningen har dock gått bra. Så bra att Christensen inom kort kommer att kunna träna och spela för fullt igen.

Under tisdagen ska han besöka sjukgymnasten och då, med all sannolikhet, friskförklaras helt och hållet – tre månader efter operationen.

– Sen ska jag få börja träna igen, beroende på hur det känns. Men det är bara att köra, berättar Christensen när Sporten möter upp efter måndagsträningen.

– Det känns jättebra. Jag har inte haft ont eller nånting. Inga komplikationer, så jag har haft tur. Jag är jättetaggad, fortsätter han.

Vad tänker du om den närmaste framtiden?

– Det är bara att komma igång, det är det som det handlar om. Komma igång, få tillbaka touchen och känna på boll. Jag kan ju fortfarande spela med ungdomslaget, så även spela match och få tillbaka matchkänslan. Sen får vi se.

När tror du att du kan spela match?

– Om ingenting går fel, så om någon vecka.

När Sporten pratade med Mikael Christensen strax efter operationen i februari så konstaterade han att det skulle vara väldigt stort för honom att bara få spela några minuter i a-laget den här säsongen, med tanke på läget.

Det står han fast vid även nu, trots att läkningsprocessen gått snabbare än förväntat.

– Så bra som det har gått för oss nu så tror jag nog att det kanske är lite svårt för mig att komma in och ta en plats. Men jag jobbar ju mot det och det är det som det handlar om. Att så snabbt som möjligt ta mig in i laget, ta mig in på bänken... ta mig in i truppen och sen spela matcher. Jag vet att jag kan och har de kvaliteterna. Men det gäller att få fram det också.