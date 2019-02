Dominant Brage höll tätt och slog Carlstad United – men nya skadan stör: "Har varit frustrerande"

Efter en något trevande inledning, där gästerna kom fram en del, tog Brage över matchen ordentligt efter tio minuter. Framförallt hade man full kontroll defensivt. Offensivt kom Brage, men kanske inte så tätt in på mål som man skulle önska.

I andra halvlek styrde Brage om till en trebackslinje, som fungerade lika säkert defensivt, bortsett från en kontring som Carlstad slarvade bort med dålig mottagning.

Offensivt hade Brage något fler heta målchanser i andra halvlek, men det ville Bragetränaren Klebér Saarenpää tillskriva taktiken.

– Jag tycker ändå att vi skapar många chanser i första halvlek också, där vi borde göra något mål. I andra halvlek tröttnar de och målet kommer när de gör ett misstag och vi får en omställning. Det är ju sånt som oftast avgör, säger han.

Närmast i första halvlek var nye Jonathan Lundbäck när han störtade in i straffområdet och skallade bollen tätt utanför stolpen efter ett fint inlägg från höger av Simon Stenberg.

I andra halvlek hade både Lundbäck och Pontus Hindrikes fina lägen i straffområdet, innan Brage fick en omställning där en fri Anton Lundin behärskat kunde rulla in 1–0.

Efter tre insläppta mål senast, var det mer fokus på försvaret i dag?

– Det är väl alltid fokus, framförallt har vi lagt mycket krut på och slitit mycket med den första pressen och att hitta en gemensam arbetsmodell i det. Det kommer ta sin tid, men det är definitivt prioritet ett. De skapar väl en chans kanske. Men det är det vi förväntar oss också, vi ska inte släppa till fler chanser. Det är kul och bra att vi håller nollan, men det ska vi göra, det är ett krav vi har på oss i en sån här match.

– Och prestationen förra matchen är helt okej. Vi släpper till fyra chanser och de gör tre mål, det kan vi inte vara nöjda med. Men tar vi bort det är det inga stora fel förra matchen. I dag släpper vi inte till så mycket, men då kan man titta på andra saker att vara kritisk mot, vi ska vara skarpare framåt, mer självklara. Det ska gå fortare, mer ryggmärgsbeteende, säger Klebér Saarenpää.

Han tycker att linjerna finns i spelet, men att det måste bli högre kvalitet i utförandet.

– Offensivt vet vi vad vi ska göra, det handlar om att gnugga och bli effektivare. Det är en period nu när vi kört väldigt hårt och nu börjar vi lätta upp lite belastningsmässigt. Men man ser att explosiviteten saknas, det går lite långsamt, det är lite tröga ben här och där. Där måste vi snäppa upp det, framförallt till seriestart. Det är förståeligt, men jag säger inte att vi är nöjda.

Negativt för Brage i matchen var att mittfältaren Bjarni Antonsson fick kliva av med lårsmärtor efter drygt en kvarts spel.

– Vi får se hur allvarligt det är. Vi har ju folk som kan täcka, så det är inga problem. Men vi har haft en hackig försäsong med många spelare som har varit borta. Det har varit frustrerande och det är tråkigt att vi får ytterligare en spelare. Också för hans del, som är ny och behöver varje minut för att lära känna de andra spelarna och vårt system. Men det är en del av fotbollen.

I slutet av matchen fick 18-årige Kalle Johansson, närmast från Forrsa BK, chansen att spela några minuter.

– Det är en ung kille som vi gjorde klart med här för ett par dagar sedan. Det är väl mer för framtiden, säger Kleber Saarenpää.

Är du nöjd med var ni befinner er just nu?

– Nej, det är jag inte. Det är ju på grund av att vi haft mycket skador och att det har varit hackigt. Vi ser inte jättepigga ut ärligt talat. Det är ju planerat någonstans, men man önskar alltid att man låg längre fram.

Matchfakta

IK Brage–Carlstad United 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (64) Anton Lundin,

Så spelade Brage: Peter Rosendal – Pontus Hindrikes, Alexander Zetterström, Mattias Liljestrand, Simon Stenberg – Anton Lundin (ut 72), Bjarni Antonsson (ut 22), Seth Hellberg, Oscar Lundin, André Kamp (ut 86) – Jonathan Lundbäck.

Ersättare: Kristian Andersen (in 22, ut 46), Carlos Garcia (in 46). Pontus Jonsson (in 72), Kalle Johansson (in 86).