Superenkäten inför Hockeytvåan – så är läget i din klubb inför premiären: "De är favoriter"

Falu IF

Huvudtränare, Fredrik Lundell, inför säsongen:

– Vi har ett ungt, nytt lag. Vi håller ju på och bygger om hela föreningen och det har varit några dåliga år, faktiskt. Det är en lång bit kvar, men vi är på väg uppåt nu.

– Vi kommer spela med fart, hög press och våga mycket. Vi har plockat upp spelare underifrån, från J18/J20, och dessutom har vi fått in en ny målvakt, två nya backar som har spelat på seniornivå i flera år och är väldigt duktiga och en forward som är falubördig och kommer tillbaka.

Placering förra säsongen: 10:a i Hockeytvåan A.

Målsättning i år: "Vi har sagt att vi ska vara bättre än förra året. Samtidigt kommer det att vara en bättre serie än förra året, så det kommer bli tuffa matcher".

Seriefavorit: Jag tror på Säter. De har tappat nån, men har fått in bra spelare och har kvar många av de rutinerade gubbarna.

Håll koll på: Jag skulle nog säga Gustav Haglund. Jag tror att han tar något kliv till i vinter. Han har offensiva kvaliteter och är en vinnarskalle.

Premiärmatch: Fredag 4/10, Lindefallets SK–Falu IF.

Hedemora SK

Huvudtränare, Johan Karlsson, inför säsongen:

– Jag har hand om en bra grupp och känslan är absolut bra. Det är ett ungt, piggt lag och det är mycket skridsko i gruppen. Det är många som är väldigt duktiga på det, om de får till det i skallarna. Det känns som att det är lite mer kompakt, och det är tufft om platserna.

– Vi har tappat några och fått in några, men de som vi har fått in har överraskat på mig. Regan Yew har kommit in med mycket energi och Albin Hurtig kommer in med stabilitet och är stor och stark. Det känns som att vi är snäppet vassare i år.

Placering förra säsongen: 6:a i Hockeytvåan A.

Målsättning i år: Man vill alltid ta sig vidare och spela kval. Sen om vi har något i ettan att göra, det ska jag låta vara osagt.

Seriefavorit: Jag tror att det blir en jämn serie och det kommer nog skilja bara några poäng. Jag tycker inte att något lag sticker ut.

Håll koll på: Jag tror att det kan bli Andreas Johansson. Han har ett sånt spelsinne och är bra över lag. En väldigt viktig spelare, i boxplay, powerplay och fem mot fem.

Premiärmatch: Fredag 4/10, Alfta GIF–Hedemora SK.

Orsa IK

Huvudtränare, Lars-Göran Lindkvist, inför säsongen:

– Det ska bli väldigt spännande att se var vi står. Men jag tror att vi har ett ganska bra lag. Vi har bra toppar, men är kanske lite skade- och sjukdomskänsliga. Vi är ett offensivt, skridskostarkt lag med många puckskickliga spelare. Ingen "dump-hockey", utan vi ska spela oss in i anfallszon.

– Vi har fått in tre nyförvärv som sticker ut, som har spelat på lite högre nivå (Jonas Westerling, Daniel Hermansson och Jonas Vestman). Vi är jättenöjda med dem. Sen har vi fått andra bra nyförvärv också, men det är de som sticker ut meritmässigt.

Placering förra säsongen: 1:a i Hockeytrean Dalarna.

Målsättning i år: Det är första året på många som Orsa IK spelar i division 2 så utåt sett är det att klara sig kvar. Sen vad vi har för målsättning inåt, det behåller jag för mig själv.

Seriefavorit: Det pratas om Hallstahammar, och det är många som säger att de är favoriter. Sen har jag dålig koll, men Hedemora brukar ju vara med i toppen. Men jag vet inte om de har behållit truppen eller förstärkt.

Håll koll på: Det blir självklart Jonas Westerling. Vi har fler, men han är ju den spektakuläre spelaren och är ju en trollgubbe.

Premiärmatch: Fredag 4/10, Orsa IK–Söderhamn/Ljusne HC.

Skedvi/Säter IF

Huvudtränare, Patrik Erlandsson, inför säsongen:

– Det känns bra. Vi har fått lite intressanta nyförvärv. Vi har fått tillbaka Säterpojken Emil Eriksson, som har varit i Hedemora i fyra-fem år, Johannes Matses från Malung och även Pawel Oblonski från Borlänges juniorverksamhet. Det kommer öka konkurrensen på vår forwardssida.

– Jämfört med ifjol är vi minst lika bra. Får vi bara ihop gruppen så är vi ett strå vassare. Det är mitt tredje år och vi kommer fortsätta spela samma hockey. Snabba spelvändningar och mycket skridsko är vad vi ska leva på.

Placering förra säsongen: 5:a i Hockeytvåan A.

Målsättning i år: Vi ska vara uppe i toppen, topp 3. Definitivt på övre halvan.

Seriefavorit: Hallstahammar, Smedjebacken och Lindefallet. Det är favoriterna. Hallstahammar var bra redan förra året och Smedjebacken verkar satsa ganska rejält. Och Lindefallet verkar ha fått behålla sin stomme sen två år tillbaka.

Håll koll på: Det får bli Pawel Oblonski. Han har spetskompetensen och får han det att falla på plats och får rätt puckar så kommer han att göra riktigt mycket mål. Han vet var målet står.

Premiärmatch: Fredag 4/10, Skedvi/Säter IF–Valbo HC.

Smedjebacken HC

Huvudtränare, Christer Hjalmarsson, inför säsongen:

– Vi är så jävla taggade på att börja spela tävlingsmatcher igen. Gruppen är väldigt på. Det snackas otroligt mycket hockey i Smedjebacken nu i och med att de allra flesta i laget kommer från Ludvika/Smedjebacken-trakten.

– Vi bygger mycket på vår fart och att vi har puckskickliga spelare. Vi kommer tycka om att spela en offensiv, fartfylld hockey där vi låter pucken gå snabbt. Det är mycket energi och bra fysisk status på gruppen, och i träningsmatcherna har vi haft stora framgångar när vi har åkt mycket skridsko och spelat en intensiv ishockey. Vi har värvat in nygamla, unga spelare från orten som har varit ute på utflykter. Vi har en medelålder på 21-22 år. Men de allra flesta har varit med lite.

Placering förra säsongen: 10:a i Hockeytvåan B.

Målsättning i år: Vi ska vara på den övre halvan, absolut. Ser man till favorittipsen så är vi bland bottenlagen, men det passar oss alldeles utmärkt. Vi går in utan nån press på oss.

Seriefavorit: Jag tror att vi stöter på dem direkt i första omgången. Hallstahammar är lite favorittippade om man tittar på odds. Men jag vet även att Säter är ett otroligt bra lag. De har förnyat lite men har kvar stommen och kommer vara i toppen igen. Men det blir en jämn serie, tror jag.

Håll koll på: Jag har några som jag tror kommer utmärka sig, men jag tror ändå att vårt senaste tillskott, Anton Krigsman, kommer att utmärka sig en hel del. En otroligt skicklig forward.

Premiärmatch: Fredag 4/10, Smedjebackens HC–Hallstahammars HK.