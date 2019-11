SUPERENKÄT: LIF-profilerna om krisen och rådet till Tjomme: "Den borde man banta"

Frågor:

1: Hur ser du på Leksands start i SHL?

2: Varför har laget hamnat i den här situationen?

3: Hur tar laget och klubben sig ur det här?

4: Ska Roger Melin sparkas?

5: Överlever klubben ett kval?

Tommy Salo, målvaktslegendaren och ex-sportchef i Leksands IF

1: – Det är klart att det är tungt, men jag tycker ändå att truppen ser helt okej ut och jag tror att de kan börja vinna matcher.

2: – Först och främst är de nykomlingar. Det är klart att förväntningarna är höga, eftersom det är Leksand, men de är nykomlingar och de har många nya killar i laget.

3: – De måste få igång lite självförtroende nu. De har förlorat, vad är det, 13 matcher av de 15 senaste. Men det är inte så långt upp och de andra lagen runt strecket har inte heller varit så bra. Först och främst måste de börja vinna hemmamatcher.

4: – Nej, det tycker jag inte. De har bytt tränare så mycket, och Roger var ju med och tog upp dem i SHL så jag tycker att han ska vara kvar.

5: – Ja, det gör de. Jag tycker att Leksand har en för bra trupp för att åka ur.

Per-Erik Johnsson, tidigare tränare i Leksands IF

1: – Jag tror inte att den är som varken de eller jag hade önskat. Det ser man ju. Men det är inte så jäkla lätt. Men till slut måste ju de här större spelarna som de har tagit in bli bärande.

2: – Det är definitivt ingen lätt liga att komma in i, så är det ju. Sen ska de skruva ihop det och det tar väl sin tid. När vi gick upp hade vi många spelare kvar sen vi var i allsvenskan, men då räckte vi kanske inte till kvalitetsmässigt. Nu har man ju tagit in spelare, och jag är övertygad om att Thomas Johansson har räknat med att det tar lite tid. Särskilt när man tar in nyförvärv som har spelat utomlands, då kan det ta tid att acklimatisera sig till den hockey som spelas i Sverige.

3: – Tålamod. Och det måste vara från alla sidor. Samtidigt är jag ganska övertygad om att ledartrojkan och Thomas Johansson har det så jag är inte alls bekymrad. Och sen, om man ser på matchen mot Frölunda till exempel, så skapar de ju ett antal bra chanser i första perioden. Och det är inte första matchen de gör det. Men det krävs ju att man gör mål på de där chanserna också.

4: – Nej, det tror jag inte. Jag tror att Roger är säker på det här med att få lugn och ro och samtidigt ställa krav på truppen. Jag tror inte att det skulle hjälpa att byta tränare i det här läget, med de ledare som sitter där nu.

5: – Absolut. Då tror jag att alla spelare har spelat in sig och hittat sina roller och att de bärande spelarna har blommat ut. Sen är det ju inte så många poäng upp heller nu, så vinner de några matcher är de på rätt sida strecket.

Elin Lundberg, lagkapten i Leksands IF:s SDHL-lag

1: – De hade ju en ruggigt bra start första fem matcherna, precis som Oskarshamn, men nu är de båda där i botten av tabellen. Det visar ju att det är tufft att vara nykomling i en serie. Jag har inte sett alla matcher, men jag tycker mig se att det finns fina intentioner i laget. Som nu mot Djurgården senast, till exempel.

2: – Jättesvår fråga, men det är klart att det sätter sig mentalt i spelarna när man förlorar nio raka matcher. Det har varit höga toppar men också djupa dalar, och känslan är att laget haft svårt att hitta en hög lägstanivå.

3: – Det finns inga rätt eller fel om hur man tar sig vidare från det här. Laget måste lita på den process man är inne i, och nångång kommer det att vända. Vi har varit i en liknande situation i SDHL i höst och det är frustrerande när det går emot en, men det viktigaste är att man drar åt samma håll i gruppen och kommer ihop som lag.

– Samtidigt vet de ju om att tar de sig bara igenom en tuff period så kan man gå väldigt långt tillsammans. Det är bara att kolla på vad som hände förra säsongen.

4: – Nej, jag tycker inte det. Jag känner inte Roger eller vet hur han är som ledare, men har han lagets förtroende tycker jag att han ska vara kvar. Han känns som en bra människa och någon laget behöver i den här orkanen.

5: – Jag tycker fortfarande att det är för långt kvar på säsongen för att börja snacka kval redan nu, men okej då: hamnar Leksand där så fixar de det. De har så mycket i sig både som spelare och människor.

Jonas Bergqvist, Leksandsikon och trefaldig VM-guldmedaljör

1: – Starten var jättebra och man såg hur de ville spela. Det fanns en idé om hur de ville spela i uppspelsfasen och att de skulle ha mycket puck. Sedan skulle de sätta press över hela isen. När man är nykomling är man svårlästa och det fungerade jättebra för Leksand. Det jag däremot känner är att man förlorade några matcher man egentligen borde ha vunnit, det är typiskt för en nykomling. Sedan blir det vardag, man förlorar matcher och då blir det jobbigt. Leksand är inne i en etableringsfas och det finns spelare som måste anpassa sig till SHL. Det är en tuff liga, framför allt när matcherna duggar tätt; tisdag, torsdag och lördag. Det krävs mycket. Och det går inte att komma undan att det är ett extremt fokus på Leksand, både lokalt och nationellt. Det går inte att ha en day off och det gäller att jobba oerhört mycket med sig själv för att kunna leda laget.

2: – Klubben är nykomlingar och det fanns en plan för hur man ville rekrytera, men man möter lag som jobbat med sin identitet under en längre tid. Se på Rögle, som hade en lång och jobbig etableringsfas. Jude den fasen är Leksand inne i nu. Jag var förberedd på att de skulle ligga på de fyra sista platserna. Det jobbiga är att förlora många matcher på raken.

3: – Det gäller att acceptera att man kommer kriga i botten, det går inte att blicka för långt framåt. Man måste få ut maximalt av laget vid varje kväll. Gör alla sitt bästa utifrån sina förutsättningar, då byggs ett förtroende för varandra. Ett hårt krigande gäng kanske kan klara en tolfteplats. Det är lätt på en liten ort att bli påmind om att det går dåligt, även fast folk är vänliga, så kan omsorgen slita en i stycken. Det gäller att hitta en balans där man hittar energi i omklädningsrummet. "Vi mot världen", typ. Det sista man ska göra är att hitta syndabockar.

4: – Nej, jag tycker verkligen inte det.

5: – Ja, det är dags nu! Klubben har ju inte varit i SHL så många gånger sista 13 åren, även fast det är en etablerad klubb med varumärke, historik och publik. Leksand behöver vänja sig vid de stora arenorna. När man tar in nya spelare är det också lätt att tro att de ska vara bra direkt, men historien visar att det tar nästan ett år innan man är 100 procent. Det är viktigt med tålamod just nu.

Andreas Appelgren, ex-tränare i Leksands IF numera i Mariestad BoIS

1: – De hade ju några bra matcher i början, men sen så blev det lite soppatorsk. Och tittar man på det är det väl mycket powerplay och boxplay, som är väldigt viktiga delar i hockeyn i dag, som är för dåligt. Kan man slipa lite där kommer poängen.

2: – Det är svårt att säga, men de har ju plockat ihop ett lag med ganska stor budget och en del tunga spelare. Och då är det klart att då måste de spelarna leverera poäng. Nu har de kanske inte gjort det och då vinner man inte matcher.

3: – Det vet de säkert bättre själva. Men jag tycker att de har en ganska stor trupp och den borde man banta på för att få ihop gruppen. Det tar energi när man har fyra, fem spelare varje match som inte får dressa. Och sen, som jag har sagt, är det ju special teams. Jag skulle satsa allt på special teams. Det behöver inte ens bli jättebra, det räcker med att komma upp i normala siffror så kommer poängen trilla in.

4: – Jag tycker att han ska vara kvar. Det är en otroligt skicklig tränare som inte stressar upp sig i en sån här situation. Leksand har de ledare de behöver just nu.

5: – Mitt hjärta är ju fortfarande lite blått, så jag är helt övertygad om att de klarar det.