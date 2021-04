Sunnansjö väcks ur törnrosasömnen – herrlaget gör storstilad comeback: ”Kan bli riktiga folkfester”

När tidningen svänger in till den fina anläggningen vid Gärdesvägen håller Fabian och ett par lagkamrater som bäst på att lyfta upp det välta hemmabåset.

En symbolisk bild över att den 74-åriga föreningen väcks ur sin törnrosasömn.

– Jag tror att det var 2008 som vi hade ett herrlag senast, funderar ordföranden Lennart Sundström.

– Jag var med på förra återstarten. Då snackar vi 1970-tal. Då hade herrlaget också varit nere i nästan tio år.

Den här gången är det Fabian Andersson som är den drivande kraften. Efter att under förra året ha dragit ihop ett gäng kompisar och tränat lite väcktes lusten att göra något mer seriöst och representera Sunnansjö IK i seriespel.

– Jag bor här och spelade i klubben som liten, men aldrig på seniornivå, berättar han.

Stommen i laget utgörs av spelare som tidigare representerat Nyhammars IF. Till den skaran hör, utöver Fabian själv, Fred Larsson, Emil Magnusson och Johan Persson.

– Det är bara hoppas att serien drar i gång som tänkt nu i maj. Får det komma lite publik också kan det bli riktiga folkfester, hoppas den taggade kvartetten.

Inte mindre än sex av de tio lagen i division 7 södra Dalarna har sin hemvist i Västerbergslagen; Sunnansjö IK, IF Vulcanus, IFK Grängesberg FK, Smedjebackens FK U, Säfsnäs IF och Östansbo IS U.

Derbyn som ger återstarten lite extra krydda, tycker Fabian.

– Riktigt roligt med så många matcher i närheten, säger han.

Ordföranden Lennart Sundström gläds över att idrottsplatsen kommer till användning igen.

– Vi har ju klippt gräset och skött planen hela tiden, även fast det inte varit någon mer verksamhet än den för småknattarna i fotbollsskolan. Förhoppningsvis kan det här bidra till att det blir lite fart igen. Att en sådan här anläggning står oanvänd är ju egentligen för jävligt.

Sunnansjö IP är också värd för seriepremiären mot Hedemora FC den 3 maj.

Lagom till den har ett sprillans nytt, rödvitrandigt, hemmaställ köpts in.

– Vi hoppas att det hinner komma. Annars får vi leta reda på några retrotröjor att spela första matchen i, skrattar Fabian och kompisarna.

Helt säkert att premiären kan spelas som tänkt är det dock inte. Tävlingskommittén inom Dalarnas Fotbollförbund har under torsdagen ett möte där man ska diskutera pandemiförutsättningarna och bestämma vägen framåt.

För att en dubbelserie ska vara möjlig att genomföra måste de första matcherna spelas senast den 12 maj.

Givet osäkerheten kring antalet matcher, och att laget är helt nytt, har Sunnansjö inte några högt satta, resultatmässiga, målsättningar.

– Vi ska göra vårt bästa och komma så högt vi kan i serien, men mest handlar det om att se och lära. Det här är ett pågående projekt, klargör Fabian Andersson.

TRUPPEN: Sunnansjö IK

Adam Lehto

Adam Reinholdsson

Alexander Forsberg

Alexander Österberg

Anton Berg

Anton Norén

Anton Öberg

Daniel Sundström

Emil Magnusson

Fabian Andersson

Fabian Hellman

Fred Larsson

Johan Persson

Linus Henriksson

Linus Pettersson

Martin Andersson

Max Holm

Max Mållberg

Per Sundström

Vincenz Ort

Huvudtränare: Filip Persson