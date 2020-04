Succén fortsätter – efter livesända konserter kommer nu musikalisk talkshow: "Gästartisterna känns oförskämt bra"

P-Floyd, Stiko Per Larsson, Idolvinnaren Tusse Chiza och Malungsforsartisten Johan Eriksson – alla har de gjort succé med sina livesända konserter från Kulturhuset tio14:s stora scen i Falun.

Och nu utökas initiativet "We have a stream", bakom vilket Falu kommun, Dalapop och Scekab står, med ytterligare underhållning.

Klockan 19.00 på söndag är det nämligen premiär för sprillans nya "Söndagsklubben" från samma scen, som nu utrustats med soffor i bästa talkshow-stil.

Och precis som med de tidigare konserterna kommer man att kunna se det hela gratis på dt.se.

– Det blir någon slags blandning av en konsert och talkshow, förklarar Mathias "Biffen" Larsson som förutom att leda showen även var den som kläckte idén.

Jag kände att jag ville göra någonting för dem som jag skulle ha spelat för.

Sedan 2012 då hans tidigare heltidsprojekt Pumpbolaget gick i graven har han bland annat ägnat sig åt att skriva och framföra sin egna musik, både i Sverige och utomlands. Men i och med coronans spridning så blev kalendern plötsligt tom.

– I och med att jag hade en del spelningar som blev inställda så kände jag att jag ville göra någonting för dem som jag skulle ha spelat för. Så jag gjorde fyra livesändningar från mitt vardagsrum, berättar han.

– Men det är ju lite svårt att dra in ett helt rockband där och få till en vettig produktion. Så när "We have a stream" dök upp tog jag direkt kontakt med dem vilket utmynnade i det här.

Förutom Mathias själv samt hans band kommer tittarna även att få se gästartister. I den första av två planerade sändningar får de sällskap av KEJH och Thomas Larsson.

– KEJH, eller Kristina Hanses som hon heter, är från Djura och har tidigare haft en duo som heter Kristal and Jonny Boy. Det är lite annorlunda musik mot vad jag håller på med, men det känns som att det kommer bli ett häftigt möte, berättar Mathias.

– Sedan är det Tomas Larsson från Borlänge. Han kämpar på precis som jag gör, skriver egen musik och har gett ut några skivor. Kan man vara en undergroundgitarrhjälte så tror jag att det är det han är...

Att båda artisterna är lokala förmågor är ingen slump.

– Min ambition har varit att gästerna ska vara både närodlade och KRAV-märkta, det vill säga från Dalarna och bra. Och det känns som att jag lyckats. Båda de här gästartisterna känns oförskämt bra. Jag sitter här med ett fånigt leende när jag pratar om det.

Tanken är att deras musik ska blandas med Mathias egna, samt en del covers.

– En härlig symbios helt enkelt. Vi kommer ha en liten myshörna, en soffhörna på scenen där man kan köra lite unplugged. Så det är ingen renodlad konsert där man bara matar låtar och kör pyroteknik utan mer att man får möta personen bakom artisten.

Jag har alltid någon slags strategi att göra saker så pass bra att jag för göra dem igen.

Om konceptet går hem kan det förhoppningsvis bli aktuellt med fler tillfällen, säger Mathias.

– Jag har alltid någon slags strategi att göra saker så pass bra att jag för göra dem igen. Vi får se vart det här landar. Nu ger vi järnet i två söndagar och sedan får vi utvärdera.

Han tycker dock redan att bara idén är en vinst.

– Jag kan tycka att det är positivt att vi måste tänka lite utanför boxen. För risken att det här hade hänt om det inte varit corona är ju inte så stor. Så det finns positiva aspekter av det också, säger han.

– Det finns någon slags känsla av att folk går samman i dessa tider, inser att man kanske kan hjälpas åt mycket mer än vad man trott och att det finns samarbeten runt hörnet.

Söndagsklubben är gratis och öppna för alla att se även om man inte är abonnent. Den musikaliska talkshowen sänds klockan 19.00 på dt.se den 19/4 och den 26/4.

We have a stream görs möjligt tack vare ett samarbete mellan Falu Kommun (Kulturhuset tio14), Dalapop, scekab och Dalarnas Tidningar.

