Succéartad julturné avslutades i Dala Floda – Gustaf och Viktor Norén fyllde kyrkan till bredden: ”Lyrisk stämning”

Gustaf och Viktor Noréns julturné avslutades under söndagskvällen i Floda kyrka. Under december har de gjort sex spelningar i tillsammans med Floda spelmanslag, under sommaren höll de konserter över hela landet. Samarbetet visade sig bli lyckat.

– Vi fick sätta in två extra julkonserter som sålde slut direkt, säger Olle Hallpers, som åkt land och rike runt tillsammans med bröderna Norén.

Att det skulle bli sådan efterfrågan var han inte riktigt förberedd på.

– Visst tänkte jag att publiken skulle vara positiv, men det har verkligen varit en lyrisk stämning. Det har varit en nivå som jag inte tagit för given, säger han.

Olle Hallpers bor i Mockfjärd och har spelat fiol sedan barnsben. Nu ingår han i Floda spelmanslag. Att slå sig ihop med Gustaf och Viktor har gett nya perspektiv.

– Det är nytt för oss med turné, att gå backstage till exempel. Jag har fått ny musikalisk inspiration, säger Olle som också lärt sig att konserterna kan se väldigt olika ut.

– Inget är hugget i sten, precis i samma anda som folkmusiken. Det finns mycket utrymme för variationer, säger han.