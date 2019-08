Succé för välgörenhetsmatchen – över 700 000 kronor till Tobias Forsbergs rehabfond: "Glada och stolta"

Under lördagen spelade Mora IK:s veteraner en välgörenhetsmatch mot Leksands IF:s åldermän till förmån för svårt skadade Tobias Forsbergs rehabiliteringsfond.

Mora IK:s legendarlag – toppat med NHL-stjärnan Mattias Ekholm – vann matchen mot Leksand – förstärkt av Filip Forsberg – med 13–11. Men resultatet var sannerligen sekundärt.

Vi är jätteglada att Tobias kom till matchen och vi tror att han och hans familj hade en bra dag.

Bland många små glädjeämnen under evenemanget var kanske det största när arrangörerna Mikael Simons och Jonas Westerling såg vad pengasumman landade på.

– Drygt 700 000 kronor kommer vi att samla in till Tobias Forsbergs fond. Den summan är ju smått galen! Vi har fått så bra draghjälp av alla företag, privatpersoner och fans som på något sätt har stöttat och bidragit till den här matchen, säger Mikael Simons.

– Exakt vad slutsumman blir vet vi inte än. Vi har några tröjauktioner som inte är avslutade och vi väntar in vad C Mores pay per view-intäker blev. Sen ska vi checka av de kostnader vi måste betala. Men vi landar hur som helst över 700 000 kronor och det känns helt fantastiskt.

Att Mora IK-profilerna Simons och Westerling vände sig till ärkerivalerna i Leksands IF för att arrangera välgörenhetseventet tycks ha fallit väl ut även vid sidan av de rent ekonomiska uppsidorna.

Allt blev så mycket större än vi hade vågat tro, och vi är jätteglada att matchen blev så lyckad

– Det var helt fantastiskt att träffa gamla lagkamrater och snacka minnen. Men det var också roligt att se så många gamla motståndare. De var supertrevliga allihop, och jag tror att vi har fått nya vänner både jag och Jonas, säger Mikael Simons.

Kvällens mest rörande ögonblick var annars att Tobias Forsberg var på plats i Jalas Arena för att se välgörenhetsmatchen i hans ära.

– Vi hade önskat att Tobias skulle komma till arenan, men visste samtidigt att det skulle kunna vara jobbigt för honom. Så vi är jätteglada att han kom till matchen och vi tror att han och hans familj hade en bra dag, säger Mikael Simons som nu kan sätta punkt för ett tre månader långt planeringsarbete.

– Det har varit en intensiv sommar, men när man ser resultatet och stödet Tobias har fått så blir både jag och Jonas rörda och stolta. Allt blev så mycket större än vi hade vågat tro, och vi är jätteglada att matchen blev så lyckad.