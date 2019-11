Storslaget och symbolladdat vid jubileumskonsert i Avesta kyrka

Pelarna i mittgången i Avesta kyrka är storslagna. Ja, ur hållfasthetssynpunkt är de sannolikt rejält överdimensionerade. Under normala omständigheter är de nog ärligt talat mest i vägen. Men det var de inte under lördagens konsert "Mass of the Children", vilken gavs i två föreställningar. Då var kolonnerna i stället en del i rekvisitan, som rundningsmärken och samlingspunkter när ungdomskörerna tog kyrkorummet i besittning för vindlande dansnummer.

För trippelfirandet av Avesta församling (100 år), Avesta stad (100 år) och Avesta kyrkokör (80 år, numer känd som "Cantores") hade musikpedagogen och körledaren Anna Risberg tagit fram det riktigt tunga artilleriet. Antalet medverkande i föreställningen var en bra bit över 100 och innefattade, utöver här välkända lokala inslag, även lärare och elever från Fagersta och Ludvika, samt en stråkklass från Bollnäs.

Men föreställningen var inte bara en storslagen musikalisk tillställning utan också laddad av symbolik och solidaritetsbudskap med både hoppfullt, oroade och framför allt unga tankar kring framtiden. Allra mest bildligt blev det under solosången av Helene Thunberg (sopran) och David Risberg (baryton), då ungdomskörens medlemmar skickade mellan sig en stor uppblåsbar jordglob, vilken efter avslutad resa placerades i dopfunten.

Mellan mässans musikaliska fick åhörarna (utöver bibelord) höra nyskrivna texter från Celestakören (Avesta församlings ungdomskör) och Folkärna ungdomskör. Här samsades fromma tankar som "Jag samlar på snälla kompisar, dom som låter mej vara som jag är" med vassare budskap som "Känner ilska och vrede, över all ojämlikhet i världen, allt elände och slaveri, alla krig i världen" och det allmänt entusiastiska "Jag hoppas att forskningen gör så att cancer försvinner, och att det går bra för pappa på fisketuren!".