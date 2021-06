Storsatsning på digital Åfest – därför tillåts ingen publik: "Vi gör det för Falun och Dalarna"

Åfesten är tillbaka och förhoppningarna är att nå en storpublik.

Festen är helt digital och pågår under 7 timmar på lördag, med start klockan 17.

Normalt är Åfesten riktad till Faluborna och det lokala näringslivet. I år får hela världen ta del av Faluns fest.

Årets fest kommer att kosta lite drygt 355 000 kronor tror Per Staffas. Ett normalt år, som 2019 kostade festen 635 000. Gager och teknik kostar samma som vanligt berättar han.

– Det vi kommer från i år är kostnaden för säkerhet med ordningsvakter och liknande. Men gagerna är detsamma vare sig det är digitalt eller inte.

– Jag ser det bara positivt om folk utifrån kan ta del av festen, och även Falu kommun får bra publicitet. Ingen har något att förlora, säger Per Staffas.

En av anledningarna till att Per Staffas vill köra årets Åfest är att på något sätt stödja näringslivet i Falun.

– Vi har ljud och ljusfirmor som går på knäna, och artister som inte har några gig. Det känns som att vi får dra vårt strå till stacken och göra något för deras överlevnad också.

– Vi gör det för Falun och Dalarna och jag tror att det är väl investerade pengar.

Staffas berättar att det är tänkt att Åfesten även ska gynna de lokala handlarna.

– Vi har bjudit in alla krögare till nått vi kallar Åfesten take away. Där alla som vill får göra en Åfest specialdeal på en take away-rätt, så hjälper vi att sprida det.

– Då kan man först gå och handla på stan, sen köper man med sig en maträtt som man äter när man tittar på Åfesten.

Med akter som Tjuvjakt, Eva Eastwood, Stiko Per Larsson, Dolly Style, Blender, Larz Kristerz, Timo Räisänen och Dalsinfoniettan hoppas Per Staffas att så många som möjligt tar sig tid att titta.

Nio digitala scener innebär att utbudet kommer att vara stort, men det gäller att välja rätt, för ingen av akterna kommer att kunna ses i efterhand.

– Vi har scener utspridda på olika ställen, alla kör inte bara musik heller. Som Wolf FM till exempel, de har en egen scen och sänder radio, men nu även med bild, säger Per Staffas.

På lördag gör de en exklusiv spelning

På Stora Scenen, som tillsammans med dansbanan är den enda som är belägen i Falun, kommer Tjuvjakt, Eva Eastwood, Stiko Per Larsson med band och Dolly Style att uppträda.

– Tjuvjakt är väl Sveriges populäraste hiphopband just nu. På lördag gör de en exklusiv spelning på Åfesten, säger Per Staffas.

– Sen har vi världsarvscenen där det kommer att gå en film om världsarvets pärlor. Vi har också bibliotekets scen där det kommer att vara digitalt pyssel för barn.

Ett annat inslag under årets Åfest är Musik i Dalarnas scen. Där sänds förra årets konsert med Dalasinfoniettan och Timo Räisänen och Timos tolkningar av Ted Gärdestad.

Dalasinfoniettan kommer dessutom att bjuda på en egen konsert med en mix av musikstilar.

Dansband har blivit ett stående inslag på Åfestens program. I år spelar Larz Kristerz tillsammans med Blender och Popnix. Sex timmar dansbandsmusik i sträck där banden spelar två timmar var.

– Sen kör Dalapop med lokala artister och band från sin scen. Kulturskolan kommer också att bjuda på barnallsång, berättar Staffas

– Folkmusikens sänder från folkmusikens hus i Rättvik, så det är väldigt utspritt.

Per Staffas är nöjd med årets Åfest.

– Jag tycker det känns som ett väldigt sjysst program. Det är en rejäl blandning, det går ju att göra det mycket bredare än när man gör en vanlig Åfest.

Men det är inte enklare att arrangera bara för att det sker digitalt. menar Staffas.

– Vilket roddande det har varit, bara det med it-grejer som man inte har koll på, här är det så mycket nytt att lära sig.

En digital Åfest innebär ökar tryck på hemsidan. För att vara säker på att det inte blir överbelastat har man fått göra små it-ändringar.

– Vi har säkrat upp så det inte ska vara några begränsningar på nätet. Vi har tagit höjd för en stor publik. Men det var inget jag tänkte på först, det ska jag erkänna.

Nu går man ju och hoppas på lite halvdåligt väder

Per Staffas berättar att han normalt hoppas på bra väder under festivalhelgen, men inte i år.

– Nu går man ju och hoppas på lite halvdåligt väder på lördag. Men jag hoppas att folk tar med sig telefonen eller datorn ut på altanen eller till parken och tittar oavsett väder.

Nu gör vi det här digitalt och så hoppas att vi aldrig behöver göra det igen

Med något lättade pandemirestriktioner öppnas en dörr för ett mindre antal besökare på plats, men det är inget alternativ menar Per Staffas.

– Nej, då blir det en helt annan organisation om vi ska ta in folk. Nu gör vi det här digitalt och så hoppas att vi aldrig behöver göra det igen.

– Man vill ju ha festen på stan, men det här blir ändå ett sätt att hålla det vid liv och göra det bästa av situationen, sen hoppas vi att vi är tillbaka igen nästa år.