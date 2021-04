Storfilm om svältår lockar många till audition – över 2 000 behövs: "Det finns naturbegåvningar där ute"

Kortfattat är Dödsdansen, som inte har något med Strindbergs drama att göra, en skräckblandad saga och allegori; en berättelse om en dotter, mor och mormor under svältåret 1868, deras överlevnadskamp och möte med det okända. I dramat har inte minst Näcken en avgörande roll.

I de större rollerna får vi se Gustaf Norén som Näcken och Elsa Brisinger som dottern Frida. Två som också är högst aktuella, men i dagsläget inte spikade, är Liv Ullman som mormodern och Ane Dahl Thor som modern.

Och det finns goda chanser att inspelningar kommer att ske i Leksand - filmteamet kikar bland annat på fäbodar i området.

Manusförfattaren och regissören Niclas Gillis är främst känd för sin kritikerrosade kortfilm Hold Me Down som gjorde succé på de internationella filmfestivalerna.

– Nu gör vi så kallad streetcasting med foton och intervjuer som spelas in. Sen vaskar vi fram de som verkar mest intressanta och som får provfilma, och nästa år startar inspelningarna, berättar han.

– Jag behöver minst 60 till 80 statister, och för att hitta dem behöver man åtminstone träffa över 2 000 personer. Det ska vara människor med rätt erfarenheter, och det finns naturbegåvningar där ute. Men det är ett stort jobb att hitta de människorna, säger Niclas.

Och två som ligger i för fullt för att få in sökande, och sedan genomför fotografering och intervjuer, är Lillieanne Johansson och Alexander Teurnberg.

– Vi är stationerade i Mediehuset i Falun och där castar vi vanligtvis, men vi tyckte det vore bra att ha audition någonstans utanför stan också. Leksand ligger ju nära Rättvik också.

Båda två pluggar manusförfattande och regi på Mediehuset, Högskolan Dalarna, och har castinguppdraget som praktik.

– Nu klarar vi av fler per dag än i början. Vi börjar få rutin nu, säger Lillieanne.

Karin Nordström och Anders Tull från Leksands folkdanslag hörsammade uppmaningen att söka och dök upp bland de första i onsdags.

– Vi hörde att de behöver dansare, så därför är vi här, säger Anders Tull. Annars vet vi ingenting om filmen.

En annan som ivrigt väntade på sin tur var Chandra Soldans som är mammaledig hemma i Insjön och som samtidigt söker jobb.

– Jag tycker det skulle vara roligt att vara med helt enkelt. Jag har haft en del statistroller förut, bland annat i en Johan Falk film där jag var en tjej i ett kärlekspar. I en annan film, "Fyra år till", sitter jag i en bar och dricker vin. Det var ett bra uppdrag, skrattar hon.

När Alexander och Lillieanne summerade dagen i Leksand hade de fått ihop 18 personer som kommit från Rättvik, Leksand och Insjön. Totalt har nu drygt 100 personer deltagit på casting.

Den som känner sig manad kontaktar casting.dodsdansen@gmail.com och får då en tid för att besöka Mediehuset.

Dödsdansen spelas in under 2022 och produceras av The Collectif Sweden med producent Helene Granqvist, filmfotograf Benjamin Loeb, produktionsdesigner Pernilla Olsson, kostymdesigner Emma Gauffin.