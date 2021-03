Stor oro för fågelinfluensan –Björn spanar efter döda fåglar: ”Man är inte så kaxig nu”

Han driver företaget Catarinas sprätthönseri i Stora Skedvi, med 6000 vita hönor som just nu får värpa påskäggen i karantän.

Fågelinfluensan fick ett första utbrott i Skåne i höstas och sprider sig norröver. I förra veckan hittades en död knölsvan i Heby som bar på smittan, bara några mil från länsgränsen.

Just nu är Björn och en anställd de enda som får gå in i hönseriet och packeriet. De är noga med att desinficera sig och byta skor och kläder. Det räcker att trampa i en liten fågelskit för att få in smittan.

– Skulle vi få in den måste vi destruera hela besättningen, säger han, och menar avlivning och kremering.

Hönseriet producerar KRAV-märkta ägg, en ekologisk miljömärkning. Normalt ska djuren ha möjlighet att gå ute och sprätta så här års, men nu görs undantag från kraven med hänsyn till smittorisken.

När tidningen anländer till gården i Stora Skedvi så står Björn i telefon med Jordbruksverket. Han vill veta vad som händer med gårdslakteriet ifall det värsta skulle hända. Måste han stänga det också?

– Men de sa att jag kan fortsätta den verksamheten så länge det finns alternativa vägar, så att transporterna inte måste passera hönshuset.

Han pekar mot en stor flock kajor som landat på åkern.

– Man undrar ju vad de har med sig för någonting? säger Björn och konstaterar att alla fåglar är på väg norröver så här års, och risken finns att de för mig sig fågelinfluensan. Hittills har dock ingen smitta konstaterats i Dalarna.

– Enda trösten är att vi inte hann så höstvete här på åkrarna i fjol, så vi slipper alla svanar som går och betar, säger Björn.

Han har drivit hönseriet sedan 2009 och det här är första gången han tvingas hantera risken för fågelinfluensa. Med rödsjukan fick han in 2014 så hela fågelbesättningen fick avlivas och brännas upp. Staten täcker en hel del, och försäkringsbolaget, men 30 procent fick han stå för själv. Det blev 400 000 kronor i förlust den gången.

Inför påsk är det förstås högtryck på äggfronten. De 6000 hönorna lägger 5600 ägg per dag.

– Jag hotar dem med hagelbössan för att de ska värpa mer, men det hjälper inte, säger Björn Johansson.

Han orkar skoja lite, trots oron.