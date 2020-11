Stor läsupplevelse när kände journalisten Bo Landin följer sina fotavtryck i klimatkrisens spår

”Jag är stolt över att tillhöra istidens folk” skriver författaren och vetenskapsjournalisten Bo Landin i den fantastiska boken ”Fotavtryck”. Men Landin skriver också ”Kommer mina barnbarn och deras barn att få uppleva is och snö som jag gjort det? Kommer ordet Arktis att förknippas med en isbelagd ocean?”

I ”Fotavtryck” synliggör Bo Landin de avtryck som vi lämnar efter oss till kommande generationer, fotavtryck som kommer att påverka alla som kommer efter oss. De ekologiska fotavtrycken. Men ”Fotavtryck” är ingen klagoskrift, utan en underbar poetisk skildring av det blå klotets vidunderliga skönhet ackompanjerad av Hans Strands vackra foton. I nio kapitel väver Landin skickligt in vetenskapliga fakta, såväl som historiska fakta och de senaste forskningsrönen. Landin tar också upp det som vi inte kan komma ifrån – Hur ser vår vision om ett framtida samhälle ut? Hur lever vi? Hur fungerar ekonomin? Hur fördelas makt och rikedom i ett land, i en värld där fossila bränslen fasats ut? Vi måste börja beskriva det vi strävar efter i mycket konkreta termer.

Sedan många år tillbaka bor Landin i Utah, en av de delstater i USA som regelbundet drabbas av bränder. Från sitt hus ser han hur lågorna slickar bergen några kilometer bort, och han vet att läget är betydligt värre i många andra delstater. Landin besöker den nedbrunna staden Paradise i Kalifornien och konstaterar att han inte har kommit till paradiset ”utan till ett rent helvete”. På väg in i staden lyser de vita korsen med blommor emot honom, och han konstaterar att också vattnet har förgiftats av bränderna där olika plaster, bensin och olja har brunnit, och där resterna har runnit ut i de kommunala rören. Bara en gång tidigare har något liknande konstaterats – att också vattnet kan förstöras vid bränder.

Bo Landin har filmat i stora delar av världen, och han bjuder rikligt på sina intryck från olika länder och kontinenter. Själv är jag, precis som Landin, helt fascinerad av det arktiska landskapet – dess isberg och glaciärer, dess djupa kalla hav med sin oändliga rikedom av biologiskt liv och naturligtvis av dess isbjörnar. När jag börjar läsa ”Fotavtryck”, kan jag nästan inte lägga ifrån mig boken, och när jag kommer till det första kapitlet om Arktis, ”Känsla för is”, så är det omöjligt. Redan här delar Landin också med sig av sitt historiska kunnande; om vikingarnas ankomst till Grönland under en kort värmetid och om Nordenskiölds resa på 1870-talet. Redan Nordenskiöld och hans botanist Berggren konstaterade att sedimentens mörka färg absorberar värme och att detta i sig är det ”främsta hotet mot ismassan.”

Finns det något mer spännande än vulkaner?

Jag läser vidare och kommer till ännu ett favoritkapitel – ”Resa till jordens inre”. Finns det något mer spännande än vulkaner? De där skrämmande hålen i det tunna skalet, som vi kallar jordytan. Hålen där klotets kropp visar sitt temperament och sitt inre för oss? Där blodet blivit till eld, där rörelserna får städer att kollapsa, tsunamis att översvämma samhällen och kärnkraftverk att drabbas av härdsmälta. Och där askan som skjuter i höjden får flygtrafiken att ställas in över hela kontinenter. Spänning på högsta nivå blir det i Landins skildring av Island – ”ett geologiskt spädbarn” bara 16 miljoner år gammalt. Återigen vävs färska forskningsresultat och historien samman. Hur vulkanutbrotten lagt jordklotet i årslånga mörker som orsakat svält, epidemier och mycket annat. Landin ger ett sentida exempel. Våren 2010 vill han skicka ett filmteam till Island, för han känner att det tidsmässigt börjar dra ihop sig för ett vulkanutbrott. Men inga chefer på de stora TV-bolagen tror på hans förutsägelser.

Trots det skickar han dit ett team. Landin skriver ”Min gissning var att tiden var kommen…Ensamma på berget när det började, fick de vara med om ett fantastiskt fyrverkeri.” Eyjafjallajökull visade sitt temperament och resten är historia. Fotona i det här kapitlet är hisnande. Bilden på Landin som tar sig fram i en magmatunnel vid Raufarholshellir, och fotona på teamet som hissar sig ned i en för tillfället sovande vulkan får mig att tänka på Jules Vernes ”Till jordens medelpunkt”. Att med ficklampa belysa en för tillfället lugn magmagång, där spåren efter det sista lavautflödet är som stelnade blodådror, ger dimensioner på livet som man knappast kan få på annat sätt.

Skulle denna cirkulation avstanna blir vårt klimat arktiskt

I kapitlet ”Perspektiv på tid” beskriver Landin Golfströmmen, en av de gigantiska vattenmassor som rör sig genom alla oceaner. När den passerar genom den varma Mexikanska golfen värms den upp och fortsätter sin färd norrut som varmt ytvatten. Utan Golfströmmen skulle vi här i Sverige ha det väldigt kallt. Stockholm ligger ju på ungefär samma breddgrad som Grönlands sydspets. Landin hänvisar till forskaren Stefan Rahmstorf, hans klimatkartor och hans teori om ”den blå punkten”. Över hela planeten ökar de orange och röda färgerna som visar att planeten värms upp, men det finns ett område i norra Atlanten kring Island och södra Grönland, som inte värms upp. Här möts varmt saltvatten från söder och kallt sötare vatten från Grönlands smältande isar och bildar konvektionsströmmar. Det kalla vattnet sjunker till botten, driver mot söder och drar det andra med sig som en pump.

Vi sitter redan idag med fingret på vippknappen

Skulle denna cirkulation avstanna blir vårt klimat arktiskt. Idag smälter Grönlands isar allt snabbare, allt mer vatten forsar ut i havet och möter strömmen från söder och riskerar att stoppa upp pumpen. Det var just det som hände i Yngre Dryas för cirka 12000 år sedan när inlandsisens avsmältning stannade upp i Mellan-Sverige och det blev kallt igen. Det finns med andra ord ett historiskt ”bevis” för att just detta kan hända, och det kan ske under en mansålder! Klimatförändringarna är inte enkla att förklara, men Grönlands inlandsisars avsmältning är en tydlig varning – klimatsystemet kan reagera väldigt snabbt och våldsamt.

”Vi sitter redan idag med fingret på vippknappen”, skriver Landin. ”Det börjar bli sent på jorden” heter epilogen. Och jag kan bara hålla med. Landin avslutar den fantastiska boken med ett citat av Charles Darwin: ”Det är inte den starkaste av arter som överlever, inte heller den mest intelligenta. Det är i stället den som anpassar sig till förändringar, som lever inom tillgängliga resurser och som samarbetar mot allmänna hot.

Världen kommer inte att befolkas av dem som är starkast, den kommer att befolkas av dem som har bästa förmågan att förändra sig”.

Så hur beredda är vi att förändra oss och vårt sätt att leva? Och vad krävs av oss och våra beslutsfattare för att våra barn och barnbarn inte ska drabbas av ohanterliga katastrofer? Vi sitter med fingret på vippknappen. Vad tar vi för beslut? Och framför allt – hur ser vår vision ut?

Läs ”Fotavtryck”, en stor läsupplevelse!

Agneta Arnesson Westerdahl

Författare, arkeo-osteolog, geovetare

Litteratur

Fotavtryck

Bo Landin

Fotograf: Hans Strand

(Votum förlag)