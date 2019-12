Stor intervju med Felix inför finalvalet – det kan bli en dalatjej för ungkarlen från Avesta: "Vi från Dalarna är ju bättre på kärlek"

Felix mamma fick cancerbeskedet precis innan hon skulle fylla femtio.

– Det var jättejobbigt men det såg ändå bra ut. Vi skulle åka till Sydafrika med familjen för att fira hennes födelsedag men i stället blev det behandlingar.

Året efter var hon bättre och resan blev av.

– Vi åkte jag, mamma och brorsan och fick en fin resa. Mamma var ändå så positiv. Hon gillade att resa, precis som jag.

På höstkanten reste hon med sin sambo till London.

Samtidigt åkte Felix med sitt ex till Los Angeles. Det blev tyst från mamma på telefonen.

– Men jag tänkte inte på det först. De var ju i London och vi roade oss i LA. Men sedan fick jag ett meddelande från hennes gubbe att hon hade blivit drastiskt sämre och att de fått flyga hem. Hon var inlagd på onkologen i Falun.

Felix hann hem i sista stund.

– Vi hann få ett sista dygn tillsammans.

Att förlora mamma Agneta var extremt jobbigt för Felix som då var 23 år.

– Mina föräldrar var skilda sedan jag var liten och jag växte upp mest med mamma. Under ungdomsåren hade jag och mamma en väldigt stark relation. Med henne kunde jag prata om allt. När jag flyttade till Stockholm blev vår relation ändå starkare, vi fanns alltid där för varandra.

Vad hände med dig sedan?

– Jag var inte beredd, det gick så fort allting och jag kunde inte hantera det. Jag åkte tillbaka till Stockholm, klev i en kostym där och bara körde på. Jag bearbetade inte alls det som hänt hemma i Dalarna.

Efter ett och ett halvt år kom allt ikapp honom.

– Jag gick mer eller mindre in i väggen. Jag hade levt på för länge med en tung ryggsäck.

Det blev sjukskrivning och många psykologtimmar.

– Tack vare bearbetningen mådde jag mycket bättre sedan och blev till slut den där gamla glada killen som jag var. Jag fick tillbaka livsglädjen igen. Och det var det som fick mig att tacka ja till Bachelor fastän jag var väldigt tveksam först.

Han sökte inte själv till programmet.

– En tjej i produktionen hörde av sig och ville väldigt gärna att jag skulle komma och träffa TV4. Jag var väldigt skeptisk och hon sa: "Finns det något, vad som helst, jag kan göra för att du ska gå med på ett möte i alla fall?" Jag är väldigt glad i fika så jag sa; Om du går hem och bakar jättegoda bullar så kommer jag på en fika.

Hon gick hem och fixade bullar. Och produktionen presenterade sitt förslag för Felix. Att de i år skulle spela in just i Sydafrika vägde också in.

– Det var känslosamt och fint för mig.

Felix blev intresserad.

– Men jag tänkte ju att det ändå var tusen andra killar som också ville och stod i kö.

Men produktionen ville ha honom. Än visste han ingenting om att de skulle bli två ungkarlar för första gången någonsin i produktionens historia.

– Jag satt hemma hos brorsan och käkade tacos framför TV: n och då dök det upp en trailer där årets bachelor Simon presenterades. Jag blev lite irriterad; "Vad nu? Hade de inte just bett mig?"

Han hörde av sig till tjejen som övertalat honom och hon sa; vi tar det där på ett möte imorgon.

– Det första jag fick göra var att skriva på ett sekretessavtal för det var absolut jättehemligt att Simon skulle vara årets bachelor men att jag också skulle komma in fast som joker efter ett tag och försöka charma hans tjejer.

Felix blev skeptisk igen.

– Jag vill ju att de skulle få söka till mig för den jag är. Och jag ville inte ha en roll där jag skulle skapa drama.

De lyckades övertala honom igen. Tjejerna var utvalda av produktionen så att några skulle passa bättre för Simon och några för Felix.

– "Men tänk om ingen tjej blir intresserad av mig", var ju en rädsla jag bar med mig.

Fem dagar senare åkte han till Sydafrika och fick göra storstilad entré med helikopter och överraska både tjejerna och den ungkarl som trodde att han skulle vara ensam där.

– Det var väldigt, väldigt speciellt. Jag minns när jag skulle kliva ur helikoptern, jag var extremt nervös samtidigt som jag var förväntansfull och det kändes härligt.

Och tjejerna föll för honom.

Hur var det att dejta så många tjejer?

– Det var egentligen ett kaos. Under åtta veckor var det bara två dagar som jag inte hade någon dejt. Det var väldigt svårt och lite frustrerande. Man ville ju ge alla tjejerna en chans samtidigt blev det lite tokigt när jag just hade haft en fantastisk dejt med en tjej då ville man ju få leva lite på den, och fortsätta prata med henne, som man gör hemma. Men där kom det tio andra dejter med tio andra tjejer efter det.

Det kändes härligt med flera.

– Sedan ska man lista ut vad man själv känner. Jag gick mycket på magkänslan och sedan försökte jag komma ihåg den känslan tills vi fick ses igen efter en vecka eller så på ett mingel.

Vecka efter vecka måste han välja bort någon som fick åka hem.

– Det var svårt. Väldigt svårt. Vissa beslut har varit jobbigare än andra. Jag fick försöka hålla fokus på slutet: Att bara stå där med en tjej, den rätta, förhoppningsvis min framtida fru.

Du har en stark längtan efter familj och barn, hur mycket tror du det beror på att du förlorat din mamma?

– Jag tror verkligen att när något sådant här händer förstår man verkligen värdet i en familj. Den kärleken och gemenskapen har jag alltid velat ha. Att förlora min mamma gjorde den känslan ändå starkare. Jag vill få och uppfostra min egna barn och ge dem samma familjetrygghet som hon gav oss.

När det är finalvecka har Felix till slut bara två tjejer kvar.

– Det är två superhärliga, fantastiska tjejer på olika sätt, säger Felix. Jag hade en förhoppning inför de sista två dejterna, "drömdejterna" då vi får träffas i ett helt dygn, att det skulle kännas självklart och lätt sedan. Men det gjorde det inte heller...

Utan att avslöja vem du till sist väljer, är du närmre ditt mål om giftermål och barn nu?

– Ja, på ett sätt är jag ju det. Utan att avslöja för mycket är jag ju några steg närmare.

Hur tänker du dig framtiden sedan med din egen familj?

– Jag vill ge mina barn en uppväxt som inte är inne i en stad. Absolut inte i Stockholm. Jag ser framför mig en villa nära ett skogsområde och nära vatten. Jag älskar att fiska och Dalarna är ju ett vasst alternativ. Men sedan är man ju två som ska bestämma.

Felix är uppvuxen i radhus i Skogsbo med sin mamma och sin två år äldre storebror Max. Pappa Erik Almsved bodde i Krylbo.

Under finalveckan får tv-tittarna se när pappa Erik som rest från Avesta, och Felix mostrar som bor i London, kommer ner till Felix i Sydafrika.

– Det var väldigt fint att de kom, säger Felix. Familjen betyder så mycket för mig och efter att min mamma gick bort har mina mostrar klivit in och tagit en stor roll för mig.

Felix har redan tagit sig ett steg närmare Dalarna genom att precis börja på ett nytt jobb i Stockholm, med huvudkontor i Mora.

– Jag är ansvarig säljare för föreskrivna kunder på FM Mattson. Det känns förstås jättebra med dalaankytningen där.

För allting är ju lite bättre som kommer från Dalarna, det tycker Felix. Inte minst är dalfolk bättre på kärlek, menar han.

– Det är en förutfattad mening jag har, men är man från Dalarna så är man ofta mer genuin i sina känslor och värderingar kring kärlek.

En av de två sista tjejerna som Felix väljer mellan kommer också från Dalarna; Falutjejen Johanna Ohlsson.

– Det var lite kul när hennes syster kom ner och hälsade på oss under inspelningarna i Sydafrika och hon sa att det var ett stort plus att jag är från Dalarna. Just den känslan har jag med:

Det är ett plus om man kommer från Dalarna!

Hur drömdaterna går och vem Felix slutligen väljer får vi se i finalen på onsdag klockan 19:00 på sjuan, samt på TV4 play och Cmore.