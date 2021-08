Stor brist på ädelfisk i Sverige – men här simmar riktiga bjässar efter ny isättning: "Klubbens signum"

Det sitter fiskare runt hela Stensjön när tidningen kommer på besök. Alla väntar på hugg. Speciellt på stora Regnbågar. Chansen ökar drastiskt när 550 kilo regnbågar släpps i. Alla med en vikt på 3-7 kilo.

Hanna Nordstrand är ordförande för Grycksbo fiskeklubb och berättar om isättningen av stora regnbågar.

– Det har blivit den här klubbens signum, vi sätter i stor fisk och det har blivit populärt. Folk kommer från hela Sverige för att fiska storfisk.

– Men det är svårt att få tag i stor fisk, det är svårt att få tag i regnbåge över huvud taget i Sverige idag.

Tidningen får prata med en person med stor insyn i fiskbristen.

– Det saknas fisk för sportfiskesverige just nu, det beror på att en del fiskodlingar inte får leverera just nu på grund av deras fisk har blivit drabbade av en njurbakterie.

– Det innebär att det finns många sjöar nu som inte får tag i fisk. Det i sin tur innebär att många fiskeklubbar måste stänga, de har inte fisk att sätta ut.

– Och det här drabbar turismen och turistfisket, säger personen som inte vill medverka med namn i tidningen.

I Stensjöområdet är inte catch and releasefiske tillåtet. Här är det bara put and take som gäller.

För den som vill testa lyckan att dra upp en baddare i Stensjön finns tre olika fiskekort. Hanna Nordstrand förklarar.

– Vi har tre olika fiskekort. Ett kort för att ta upp 3 fiskar med 1 spö. Med det andra kortet får man ta upp 6 fiskar med 2 spön, och det tredje kortet får man ta 9 fiskar med 3 spön.

Att det är populärt med stora ädelfiskar råder inga tvivel om. Så pass att klubben inte får avslöja vem eller var odlaren kommer från.

– Odlarna vill inte att vi berättar vilka de är, de blir helt nedringda. Det saknas så mycket fisk idag så alla vill ha fisk hela tiden.

Men i Grycksbo finns det fisk.

– Vi sätter i fisk flera dagar i veckan. Speciellt under högsäsong, säger Hanna Nordstrand.