Stolpe ut för Falun – på nytt förlorare när regeringen vill satsa på landsbygden: "Kan fundera över gränsdragningarna"

I sitt sommartal vid Harpsund 22 augusti i år presenterade statsminister Stefan Löfvén (S) ett förslag om nytt kommunalt utjämningssystem.

Utjämningssystemet går i korthet ut på att rika kommuner ska betala mer till förmån för de mer fattigare.

Där blev samtliga kommuner i Dalarna vinnare genom att få ökade anslag.

Sånär som på en – Falu kommun.

Då talade Faluns ordförande i kommunstyrelsen, Joakim Stork, att Falun får ställa upp solidariskt och att det handlar om rättvisa.

När det under onsdagen blev dags för Centerpartiets partiledare, Annie Lööf, att hålla hov och berätta om de budgetsatsningar partiet fått igenom via januariavtalet.

Allt med tydlig spets mot den svenska landsbygden.

Men än en gång blev det stolpe ut för Falu kommun.

Totalt ska det satsas 2,24 miljarder kronor per år de kommande tre åren i olika landsbygdssatsningar.

Den enskilt största satsningen, 1,35 miljarder kronor, handlar om en skattereduktion för invånare i 80 av landets kommuner.

För den enskilde personen handlar det om 137 kronor mer i plånboken per månad, även om C från början krävde 310 kronor i skattelättnad per person..

Totalt berörs omkring 800 000 personer i 80 kommuner, främst i norra och västra delarna av landet.

Samtliga länets kommuner fick del av kakan, med undantag för länets två folkrikaste kommuner – Falun och Borlänge.

– Falun och Borlänge går ganska bra dit många människor flyttar, kommenterar Joakim Storck.

Samtidigt är det väl svårt att tänka sig mer glesbygd än till exempel Svartnäs, Vintjärn och Övertänger?

– Klart att man kan fundera över gränsdragningarna.

Hur ser du på att Falun både får betala mer i utjämningssystemet och nu också missar skattelättnaderna?

– Det är förstås jobbigt med ekonomin i Falu kommun och tråkigt för oss falubor att vi inte får någon skattelättnad. Men tittar man på utjämningssystemet så tittar man mycket på socioekonomiska faktorer och där klarar sig Falun ganska bra, svarar kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C)..