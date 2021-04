Stödföreningen samlade in nära 170 000 kronor till Ria-stugan

Av verksamhetsberättelsen 2020 framgick att stödföreningen under det gångna året har samlat in 168 000 kr till Ria-stugans verksamheter. Ett mycket gott resultat med tanke på att föreningen inte kunnat ha bössinsamlingar på traditionellt sätt. Insamlade medel har mestadels kommit till 90-kontot eller via swish och pantkvitton.

Till ordförande omvaldes Inger Wahlman. Övriga ledamöter, Agneta Hallberg, Marie Pettersson, Håkan Nohrén, Jörgen Lysholm, Kerstin Nordstrand, Maria Gelin och Mats Rudert.

Ersättare Bodil Petersén och Christine Lindeström.