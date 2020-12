Stjärnvärvningen sjuk – då har Falu BS tre raka förluster: "Saknar vi otroligt mycket"

Falu BS sladdar längre och längre efter topptrion i Bandyallsvenskan.

Mot Unik i Relitahallen kom på lördagen tredje raka förlusten.

– Vi är långtifrån nöjda med hur vi presterar bandy just nu. Det är inget mer än så, säger Joakim Björkman.

För andra matchen i rad släppte Falu BS upp motståndarna till 4–0-ledning.

– Mål ger energi. De gör mål i viktiga lägen i matchen och vi gör inte mål på våra chanser. Det tar udden ur oss.

På de första tre matcherna tog Falu BS fem av sex möjliga poäng.

På de senaste tre har det alltså blivit noll.

– I onsdags möter vi ett otroligt bra Ljusdal. Där gör de en kanonmatch och vi skapar inga lägen på dem rent offensivt. När vi släpper in och får jaga hela tiden så blir det jobbigt för oss, säger Björkman.

På de tre förlustmatcherna har Falu BS dessutom bara mäktat med fem mål framåt.

– Vi har gjort 16 mål framåt på sex matcher, då blir det alldeles för svårt att hänga med i matcherna, konstaterar tränare Björkman.

Gemensamt för de senaste tre matcherna är att elitserieförvärvet Henrik Cervin, som insjuknade i söndags morse på bortaturnén i Småland, har saknats.

– Henrik saknar vi otroligt mycket. Det är en kreativ spelare framåt som skapar chanser på små ytor och på egen hand. Jag hoppas att han är tillbaka snart, säger Falu BS-tränaren.

Cervin har under veckan fått tillbaka ett negativt coronatest, men är fortfarande inte symptomfri.

Två ledare i laget har också testat negativt.

– Vi har varit väldigt försiktiga och satt dem i karantän och haft bra dialog med bandyförbundet om hur vi ska gå till väga, berättar Joakim Björkman.

På lördag väntar jumbon Västanfors på bortaplan och Björkman hoppas att Cervin är tillbaka till dess.

– Hinner han friskna på ser jag stor chans att han spelar den matchen.

Vi behöver hitta oss själva igen.

Har du hunnit fundera på några taktiska förändringar inför Västanforsmatchen redan nu?

– Just nu har jag inte funderat så mycket. Vi hade ett bra snack inför den här matchen om en del grejer som vi upplevde. Men det var en konstig matchbild i dag. Vi gör inte en så dålig halvlek så att vi ska ligga under med 4–0. Vi skapar ändå en del chanser och halvchanser. Men vi släpper in lite slarvmål och då får man jaga. Och att jaga 4–0 mot ett så bra lag som UNIK... då är det jobbigt komma igen.

Stressar tabellen något?

– Nej, det gör den inte så. Det är ingen hemlighet att de i toppen just nu – med Gripen, Rättvik och Örebro – ser väldigt starka ut. De kommer nog att vara svårslagna hela vägen nu. Det är långt upp till dem. Vi får ta en match i taget. Vi behöver hitta oss själva igen.

Matchfakta, Bandyallsvenskan:

UNIK–Falu BS

7–2 (4–0)

Målen: 1–0 (9) Tobias Engstrand, 2–0 (15, hörna) August Elebing (Mårten Pousette), 3–0 (36) Tobias Engstrand (Oskar Rönnkvist), 4–0 (44) självmål, 4–1 (60, hörna) Erik Stoor (Mikael Olsson), 5–1 (62, hörna) Simon Karlsson, 6–1 (64) Johannes Camilton, 6–2 (83) Gustav Backman (Elliot Hellström), 7–2 (90+2, hörna) Johannes Camilton (Jakob Edberg).

Hörnor: 8–13.

Utvisningar, UNIK: 4x10. Falu BS: 1x10.

Domare: David Järvinen.

Publik: 1.