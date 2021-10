Stjärnan om Greta Thunbergs sång: Fantastiskt

"Fantastiskt", skriver den brittiske 80-talsstjärnan i ett inlägg på Twitter där han också passar på att tacka på svenska.

Det var Rick Astleys hitlåt "Never gonna give you up" från 1987, som Thunberg framförde under konsertkvällen tillsammans med den Mockfjärd-bördige arrangören Andreas Magnusson. Att kuppa in den gamla dängan i oväntade sammanhang är ett seglivat skämt på nätet. Fenomenet har till och med ett eget namn: "rickrolling".

På scenen i Kungsträdgården stod även artister som First Aid Kit, Lars Winnerbäck och Victor Leksell. Evenemanget Climate Live hölls samtidigt på flera håll i världen, bland annat i Storbritannien och Brasilien.