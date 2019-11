Stina skrev om ömhetsbehov och åtrå "Det är långt ifrån penetrationsrealism "

Berätta kort om din bok?

– Som min vän, Henrik Brändén, skrev, skildrar den en människas väg att våga och orka kräva att få vara sig själv. Den gestaltar den glidande skalan mellan förälskelse, ömhetsbehov och åtrå, utan att gå in i den arketypiska, i grunden manliga, berättelsen om behovet av att erövra.

– Dessutom på ett sätt att skriva om fysisk närhet som, enligt Henrik, är bättre än vad han sett hos etablerade författare av båda könen – konkret, okonstlat, så att man får kontakt med huvudpersonens känslor och ändå långt ifrån den underlivs- och penetrationsrealism de flesta hamnar i om de går vidare från romantiska kyssar.

Hur gick det till när du skrev?

– Jag skrev regelbundet under längre tid. Ibland i anteckningsbok och ibland direkt på datorn. Från början var det tänkt som korta noveller, men det blev mer logiskt, när de fick vävas ihop.

Vem ska läsa dig?

– Den som vill bli berörd och känna igen sig. Åldersmässigt från gymnasieungdomar till pensionärer.

Har du något nytt på gång?

– Jag har börjat skriva på en ny bok om hur anhörigsjukdomen Alzheimers påverkar de närmaste relationerna vi har och hur verkligheterna vi upplever då skiljer åt.

Debutant som lär ut tyska

Stina Isaksson kommer från Kårsta i Roslagen via byn Öjarn i Jämtland till Slaggatan i Falun under gymnasietiden. Jobbade som guide i Falu gruva några somrar under studietiden i Linköping.

Bor: Uppsala.

Ålder: Fyller jag 43 år i december.

Gör, när hon inte skriver: Lärare i tyska och engelska.

Fritidsintressen: Dans, simning, läsning, tid med familj och vänner