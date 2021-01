Stiko Per om hur han grundlurades av frun, fredagens skivsläpp och låten som stoppades av advokatarmén: "Det är ofattbart på något vis"

Telefonen surrar oavbrutet på bordet inne i studion i Insjön. Nyheten att Stiko Per Larsson blivit utsedd till "Årets Dalaprofil" på Stjärngalan har precis släppts och grattishälsningarna och hurraropen strömmar in.

– Det bara brinner här i telefonen. Det är verkligen superroligt, säger han med ett leende.

– Det är ofattbart på något vis. Konkurrensen är ju mördande. Så jag hade inte föreställt mig att jag skulle få någonting sådant här. Det är jättekul. Jag är så glad och hedrad.

Själv fick han veta det för drygt en vecka sedan, och detta på ett något annorlunda vis...

– Det var min fru Lina som lurade mig. Hon sa att vi skulle ha en tröja till vår dotter som bara fanns på en butik i Falun, så vi åkte dit en snöig och jävlig förmiddag. Väl där mötte vi en vän, Daniel, från Dalapop – av en slump trodde jag – men det var planerat, berättar han.

– Och sen blev jag inkastad där de höll på att spela in Stjärngalan, så det var nästan som en svensexa. Det var verkligen ett av de roligare ögonblicken i livet.

Att hålla det hemligt fram till offentliggörandet var enklare än vanligt. Stiko Per har nämligen, precis som många andra, varit ganska isolerad under de senaste månaderna. För honom har just det dock inte gjort så mycket, säger han.

– I och med att både jag och frun jobbar hemifrån så är det ingen stor förändring. Och man är inte en så social person under de här småbarnsåren...

Istället har han fått ro att helt fokusera på den nya skivan "Fri Fågel" som släpps under fredagen.

– De flesta av låtarna är skriva under 2020 här i studion. Och sedan hyrde jag in mig på Park Studios i Stockholm – "Psykbunkern" som den kallades i folkmun förr – i höstas och spelade in den, berättar han.

– Och den är inspelad lite som man gjorde förr – att istället för att sitta och skicka filer till varandra så samlades vi alla musikanter i samma rum. Så jag har lagt ner mycket tid, själ och resurser på att få till det här väldigt bra.

Rent musikaliskt så kommer publiken att känna igen sig.

– Jag har ju min genre – den akustiska rocken. Men folktonen som jag hade förr har väl försvunnit en hel del. Tidigare hade jag alltid någon fiol med på skivan, men inte den här gången. Jag försöker väl på något sätt utvecklas inom de ramar som jag har.

Samma sak gäller låttexterna, som alltid varit viktiga för Stiko Per Larsson.

– Jag försöker hela tiden att utvecklas framåt som låtskrivare. Man jagar alltid den perfekta låten på något vis. Det är som att fiska – man jagar större och större fiskar hela tiden.

Vad skulle du säga att budskapet är med skivan?

– Det är svårt att beskriva, men många låtar har tidsperspektiv eller någon slags relation till perioder i mitt liv.

Lyssnarna får bland annat följa med till barndomens äppelpallning i låten "Pappas Saab" och till en lägenhet bredvid Astrid Lindgren (Landet i fjärran). Bland spåren finns även en duett med Peter LeMarc och en låt om försvunnen vänskap med titeln "Jim & jag".

Och den sistnämnda bygger på en väldigt personlig upplevelse.

– Det var sommaren 94, jag var 15-16 år och blev vuxen över en sommar på något vis. Jag gick ut nian, kom inte in på hockeygymnasiet i Leksand och upptäckte musiken på ett helt annat sätt, berättar han.

– Samtidigt gick en nära, jämnårig, vän bort vilket såklart påverkade mig mycket. Det var även fotbolls-VM, så man har väldigt skilda minnen. Man minns VM som superkul och mäktigt samtidigt som den här tragiska händelsen kom mitt i allting.

Vad gäller titelspåret "Fri fågel" skulle det egentligen ha blivit något helt annat än vad det blev.

– För några år sedan ville jag göra en översättning av Tom Pettys låt "Free fallin'" – en svensk version. Så jag började skissa på den och hörde av mig till en person som jobbar rättighetsfrågor för att kolla om det skulle kunna vara aktuellt att göra en sådan officiell översättning, berättar Stiko Per.

– Men han sa att det skulle vara helt omöjligt att få igenom det med tanke på den amerikanska advokatarmén. Så texten blev liggande. Men inför den här skivan hittade jag den och bestämde mig för att göra en ny låt av textfröet. Så jag stuvade om, la till och dra ifrån och till slut hade det vuxit fram en låt.

Nu återstår bara att lämna ifrån sig skivan och invänta publikens reaktioner.

– För mig är processen på något sätt klar. Nu lämnar man över låtarna till publiken, så det känns väldigt fint.

Stiko Per har dock en annan sak att vara lite nervig inför. Han är nämligen nominerad till "Årets insats i Dalarnas musikliv 2020" på Dalecarlia Music Awards den 24 mars – detta för de digitala konserter som han vecka efter vecka genomfört från sin studio i Insjön.

– Det hade såklart varit jättekul att vinna, men jag är redan nöjd. Och det här är någonting jag delar med publiken, för det är ju de som gör det möjligt, säger han.

– Det jag hoppas och tror är att konserterna bidragit med den sociala biten – att man tänder upp en digital lägereld som folk kan samlas kring. Det är så mycket som är mörkt och trist i samhället och världen just nu, så det där blir en ljuspunkt både för dem och för mig. Och det har gjort att jag klarat mig igenom det här.