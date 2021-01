Sten Widell: Parkchefen som fick scenskräck

Ett av mina första jobb som journalist i Malung var att ta emot Rolf Forsman, tyngdlyftare, som kom hem med tåget efter att ha deltagit i europamästerskapet med framgång. Kontakten med Forsman kom även att leda till närkontakt med Dansar Erik Halvarsson, chef för Orrskogen och det som blivit det nuvarande danseldoradot.

För att ta det från början blev Rolf Forsman mottagen på perrongen av kommunens styrande som uppvaktade med blomster. Det här visade sig bli upptakten på en kort men intensiv period där även tyngdlyftning satte Malung på världskartan. Rolf Forsman hade av naturliga skäl kontakter med lyftareliten i Sverige och han ville visa upp sin sport på hemorten genom att ordna lyftargalor.

Till Malung kom Hans Bettembourg och Bosse Johansson, lyftare i världsklass. Dit kom även tungviktaren Ove Johansson med flera andra kraftpaket. Rolf Forsman hade sett till att folkparken Orrskogen skulle bli tävlingsplats. Här skulle de starka gossarna samlas och tävla inför domarelit och här fanns bland annat lyftarbasen Ragnar ”Raggen” Bergström från Falun. Vid den första galan som arrangerades i oktober 1969 satte Hans Bettembourg sitt första världsrekord i grenen press. Han noterades för ytterligare tolv världsrekord under en treårsperiod. Floristen från Falun blev senare bronsmedaljör vid OS i München 1972 bland flera andra fina internationella framgångar.

Det var tyngdlyftning av världsklass i Orrskogen och galan resulterade i stora rubriker.

Lyftargänget som gästade Malung visade sig vara ett gäng trevliga gossar med både humor och mycket muskler och uppenbarligen trivdes de att lyfta skrot inne i Orrskogen. Jag kommer ihåg en samling i samband med galorna där även fotbollsspelaren Vanco Markovski, välkänd profil i Malung, deltog i gemenskapen.

Efter den andra lyckade galan blev jag kallad till Orrskogen av parkchefen Dansar Erik. Han var märkbart irriterad och visade varför han var det. Scengolvet höll nämligen på att braka ihop av att lyftarna släppte de tunga skivstängerna rakt ner i backen.

Det här får det bli ett slut på, förklarade Dansar Erik och jag kände mig nästan medskyldig därför att jag skrivit så positivt om lyftargalorna. Skivstängerna lyftes nu för alltid ut från Orrskogen.

Nästa gång jag hamnade i konfrontation med Dansar Erik inträffade efter ett annat arrangemang i Orrskogen. Det gällde Skinnarspelet, ”Den underbara pälsen”, som hade spelats i och vid Orrskogen sedan premiären 1967. Det är och har varit ett sommarlustspel på Brus Britta-tunet utanför parkhallen. Per Grundén hade rollen som Lustigs-Per i de första föreställningarna och med ett förflutet som en av de stora operettenorerna i Wien hade man i Malung fått idén att ordna en Wienerafton i Orrskogen för att få njuta av Per Grundéns scenkonst även under vinterhalvåret. Vid den här tidpunkten, runt 1970, hade Malungs orkesterförening engagerat Anders Bergman som ledare, ett lyft för orkestern. Anders, bror med sångerskan Marie, skulle nu leda musikerna genom en afton med smäktande wienermusik där Per Grundén var det stora dragplåstret.

”I Wien finns intima små ställen”, sjöng Grundén bland annat ur den repertoar han och musikerna hade valt till Malungsborna denna afton och Orrskogen var välbesökt. Han berättade även om sina erfarenheter och om sin tid och sitt engagemang vid wienoperan. Till sång och musik denna afton serverades även förtäring, bland annat en skapelse som arrangörerna kallade wienersmörgås. Jag var satt att bevaka det här arrangemanget och sammanfattade referatet med att man fick betydligt mera musik för inträdespenningen än det var mat i den anrättning man kallade wienersmörgås.

Följande morgon slet Dansar Erik dörren till redaktionen och gick fram till mig, slängde tidningen på bordet och utbrast irriterat;

-Jasså du blev inte mätt!

Sten Widell