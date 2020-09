Starkt startfält på DM i orientering – Tove Alexandersson vann hemma i Borlänge

Terrängen mellan Fågelmyra och Bergebo bjöd på en del överraskande utmaningar i sluttningarna. Tove Alexandersson från Stora Tuna OK hade dock inga problem med det utan tog en överlägsen seger före Jennie Börjesson Eriksson från Malungs OK Skogsmårdarna.

I herrklassen var det desto tätare och där gick Daniel Hajek från Malungs OK Skogsmårdarna segrande ur striden 20 sekunder före Ludvig Åhlund från samma klubb.

I juniorklasserna kan särskilt nämnas Vendela Söderqvist från OK Kåre i D18 och Henrik Petrisi från Västerbergslagens OL som båda vann sina klasser med god marginal.

Intresset var stort från elit, ungdomar och motionärer, som deltog i olika startgrupper utspridda under hela dagen från morgon till kväll. Som bilden visar, så blev det aldrig fråga om någon trängsel då tävlingen pågick under nästan tio timmar.

Resultat/2020-09-12 DM, medel, Dalarna

D21, 4 075 m: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 28.23, 2) Jennie Börjesson Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, +6.45, 3) Magdalena Olsson, Stora Tuna OK, +6.50.

H21, 4 900 m: 1) Daniel Hájek, Malungs OK Skogsmårdarna, 30.10, 2) Ludvig Åhlund, do, +0.20, 3) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, +0.35.

D18, 3 450 m: 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 27.32, 2) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, +4.15, 3) Elsa Göras, Leksands OK, +4.21.

H18, 3 450 m: 1) Henrik Petrisi, Västerbergslagens OL, 21.44, 2) Simon Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +2.49.

D16, 3 400 m: 1) Moa Birkebæk, Stora Tuna OK, 26.53, 2) Karolina Andersson, Dalaportens OL, +3.03.

H16, 3 400 m: 1) Leo Alvolin, OK Kåre, 23.56, 3) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna OK, +2.42.

D14, 2 850 m: 1) Elsa Golsäter, Korsnäs IF OK, 31.33, 2) Ester Simonen, Stora Tuna OK, +1.43, 3) Alma Jöhnemark, do, +6.21, 3) Maja Mases, do, +6.21.

H14, 2 850 m: 1) Malte Söderlund, Karlsbyhedens OK, 21.48, 2) Alfred Danielsson, IFK Mora OK, +0.48, 3) Walter Söderqvist, OK Kåre, +5.51.

D12, 2 450 m: 1) Hilma Dalin, OK Kåre, 21.02, 2) Lova Wilén, Leksands OK, +0.44, 3) Maja Maxén, Stora Tuna OK, +2.15.

H12, 2 450 m: 1) Oskar Kaipe, OK Kåre, 16.51, 2) Jonatan Haglund, IFK Hedemora OK, +1.18, 3) Viktor Kullman, Stora Tuna OK, +1.28.

D10, 2 125 m: 1) Kajsa Wilén, Leksands OK, 18.14, 2) Eimy André, Svärdsjö SOK, +1.04, 3) Klara Sernfält, Leksands OK, +1.11.

H10, 2 125 m: 1) Axel Stolt, Leksands OK, 16.43, 2) Elliot Tysk, OK Kåre, +1.19, 3) Ludvig Ståbi, do, +1.36.

D35, 3 850 m: 1) Susanna Mårtensson, Stora Tuna OK, 50.05, 2) Anna-Karin Nilsson, Malungs OK Skogsmårdarna, +16.33.

H35, 4 400 m: 1) Björn Kajs, IFK Mora OK, 45.45.

D40, 3 450 m: 1) Therese Bergqvist, Korsnäs IF OK, 30.28, 3) Helena Wallman, Västerbergslagens OL, +5.57.

H40, 4 075 m: 1) Greger Tysk, OK Kåre, 30.03, 2) Rikard Claesson, Stora Tuna OK, +0.20, 3) Bengt Leandersson, Älvdalens IF OK, +1.00.

D45, 3 050 m: 1) Helena Norberg, Stora Tuna OK, 24.51, 2) Elin Tysk, OK Kåre, +2.55, 3) Lena Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +3.22.

H45, 3 950 m: 1) Lars Åkerman, Malungs OK Skogsmårdarna, 32.15, 2) Jonas Buud, IFK Mora OK, +0.54, 3) Anders Oksvold, OK Kåre, +1.04.

D50, 2 950 m: 1) Charlotta Giberg, Hellas Orientering, 31.52, 2) Lena Petrisi, Västerbergslagens OL, +6.56, 3) Berit Gummus, IFK Mora OK, +8.35.

H50, 3 700 m: 1) Johan Alfredsson, Stora Tuna OK, 28.58, 2) Henrik Jonsson, IFK Mora OK, +0.37, 3) Magnus Fredriksson, Korsnäs IF OK, +1.56.

D55, 2 950 m: 1) Anna Von Krusenstierna, OK Kåre, 33.39, 2) Lotta Jungåker, Korsnäs IF OK, +2.08, 3) Mia Gustafsson, OK Kåre, +11.13.

H55, 3 700 m: 1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, 26.39, 2) Tomas Löfgren, Stora Tuna OK, +1.32, 3) Pär Stål, Västerbergslagens OL, +2.24.

D60, 2 375 m: 1) Anna-Lena Andersson, Västerbergslagens OL, 28.27, 3) Marie Malmberg, Kvarnsvedens GOIF OK, +4.00.

H60, 3 600 m: 1) Stefan Nyberg, Avesta OK, 29.00, 2) Anders Gedin, Säterbygdens OK, +4.31, 3) Hans-Peter Olsson, Älvdalens IF OK, +5.25.

D65, 2 375 m: 1) Ing-Marie Mozélius, Stora Tuna OK, 39.08, 2) Lilian Boremyr, Kvarnsvedens GOIF OK, +30.36.

H65, 2 675 m: 1) Jan Lärfars, Leksands OK, 23.39, 2) Peter Lidholm, IFK Hedemora OK, +0.37, 3) Hans Andersson, Västerbergslagens OL, +2.11.