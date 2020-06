Starkt motstånd mot polishus i Sälens by – "Kommunen måste ha drabbats av solsting"

En stor satsning på polisen i Västerdalarna genom ett nytt polishus i Sälen och ett antal nya tjänster borde naturligtvis vara något som välkomnas av befolkningen med öppna famnen. Åtminstone bland de med någorlunda rent mjöl i sina påsar.

Helt friktionsfritt har ärendet dock inte gått sedan den tänkta placeringen strax norr om Centrumhuset mitt i Sälens by blev känd för allmänheten.

Istället har ett stort missnöje brett ut sig, inte minst bland de boende i nära anslutning till det planerade polishuset som istället för en fri sikt mot Västerdalälven och med fjället i bakgrunden kan förvänta sig en utsikt mot polishusets baksida som delvis har en planerad höjd av tre våningar.

Bland de som inkommit med yttranden finns naturligtvis en rad myndigheter och andra instanser som Vamas, Region Dalarna, Trafikverket, Telia Sonera Scanova, Postnord, Malungs Elnät och Lantmäteriet.

Normalt sett skulle vi ha haft ett öppet möte men det har vi nu tyvärr inte kunnat genomföra på grund av coronapandemin

I flera fall påpekas här att de omdragningar som kan komma att krävas av allt från va- och elnät till de fiberledningar och annan it-försörjning ska bekostas av exploatören.

Från Vamas sida påpekas också att det framtagna förslaget till ny placering av den återvinningsstation som måste flyttas inte håller tillräckliga mått för ändamålet.

Lantmäteriet påpekar att den presenterade planen innehåller brister när det gäller flera fastighetsrättsliga frågor medan Trafikverket har en rad frågor kring hur tanken är kring snöröjning och de ändringar av gång- och cykelvägar som krävs om bygget genomförs i centrum.

Trafikverket avslutar också sin skrivelse med ett par frågor: "Vad vill kommunen med Sälens by generellt? Hur vill man att miljön ska se ut? Och hur ska oskyddade trafikanter röra sig i området?"

Tuffaste kritiken mot byggplanerna kommer dock från det dryga tiotal privatpersoner som kommit med yttranden som i några fall också kompletterats med namninsamlingar.

Gemensamt för merparten är att ett stort polishus med upp till tre våningars höjd skulle bli väldigt malplacerat och förstöra den genuina bymiljön i Sälen.

Flera fastighetsägare påpekar att deras öppna vy mot älven och fjället helt skulle skymmas av polishusets fasad och leda till en drastisk värdesänkning av deras fastigheter.

Många menar också att bristen på parkeringar i centrum redan i dag är stor: "Läget är under all kritik och ett polishus ska inte ligga mitt i Sälens by. Vart ska alla som ska besöka Konsum, Ica, Systembolaget eller läkarmottagningen parkera? Helt vansinnigt att ta bort alla parkeringar då det redan idag är dåligt under högsäsong", skriver en av de personer som yttrat sig.

Många är också de som menar att ett polishus bör placeras om inte uppe på fjället så i vart fall längs fjällvägen då det är dit upp de flesta utryckningar ändå sker samt att det också är mer naturligt för den polisnärvaro som flygplatsen kräver.

Att ha en verksamhet som kräver blåljusutryckningar mitt bland de mängder av människor som vintertid rör sig i centrum och förbi den skola där mycket barn är i rörelse på väg till eller från skolan är också det helt förkastligt enligt flera yttranden.

Hans Larsson tillhör den mest kritiska skaran då hans fastighet där han också driver Sälen Taxi hamnar helt i skymundan bakom de planerade polishuskropparna.

Han menar att informationen varit allt för bristfällig och att Sälenborna borde ha kallats till ett större möte där kommunen förklarat vilka planer medborgarna hade att ta ställning till.

– Normalt sett skulle va ha haft ett öppet möte men det har vi nu tyvärr inte kunnat genomföra på grund av coronapandemin, säger planingenjören Matilda Bolin.

Enligt henne är nästa steg nu att utvärdera och besvara alla yttranden innan något nytt steg tas i detaljplanehanteringen.