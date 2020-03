Står redo att hjälpa lokala företagen genom pandemin – men ingen kris än: "Ser skapligt lugnt ut"

Under den senaste veckan redovisade Arbetsförmedlingen nästan 14 000 varsel i Sverige, vilket motsvarar en högre takt än den under finanskrisen 2008. En eftersläpning i registreringen gör att siffran väntas bli ännu högre, och oron bland många företagare är just nu stor.

För att möta den oron, och bistå med stöd, har Smedjebackens kommun tillsatt en arbetsgrupp för att hantera frågor och skarpa situationer kopplade till den pågående coronapandemin och näringslivet.

Än har dock inte krisen kommit till den här delen av Dalarna, framhåller näringslivschefen Lennart Silfverin efter att tillsammans med kollegan Roger Sjöberg ha ringt runt till företagen i kommunen. Bergslagskiosken och Bergströms kläder ska till och med ha ökat sin försäljning.

– Man har inte känt av det här så mycket i Smedjebacken. Naturligtvis finns det enstaka undantag inom främst konferens- och boendesidan, men när vi kollade kollade med Arbetsförmedlingen i fredags fanns det inga permitteringar eller varsel lagda i Smedjebacken. Än så länge ser det skapligt lugnt ut, men det är nästan omöjligt att spekulera i vad det kan bli, säger Lennart Silfverin.

Arbetsgruppen leds av kommunens ekonomichef Jonas Källman och samlar representanter både från förvaltningarna och från kommunens bolag. I nuläget ser man det som sin viktigaste uppgift att kanalisera och vidareförmedla den mängd information om olika stödpaket och annat som kommer från statligt håll.

Samtidigt är man beredd på att det kan dyka upp företagare som hamnar i ekonomiskt trångmål. Avsikten då är att i möjligaste mån hjälpa dem genom att bland annat se över olika kommunala avgifter och hyror.

– Det kommer att komma in företag som har önskemål om förlängda betaltider. Då kommer vi att hantera det i den här gruppen. Men det blir inga generella lösningar utan det måste bli på individuell nivå. Samtidigt är det viktigt att lyssna av vad som händer löpande. Vilka behov som kommer att uppstå framöver vet vi ju inte nu. Allt förändras väldigt fort, säger Jonas Källman.

Ett system för att hantera betalningsanstånd finns sedan tidigare. Skillnaden nu är att hela kommunen, inklusive bolagen, finns samlade kring samma bord.

– Tidigare har man kanske hanterat frågorna var för sig, men nu samkör vi allt, säger Jonas Källman.

Med runt bordet på övervåningen i Grenanderska huset sitter även kommunalrådet Fredrik Rönning (S). Han är glad över att ingen lokal näringslivskris verkar finnas i dagsläget, men menar att det samtidigt är viktigt att titta på det längre perspektivet.

– Och att man när det är utkristalliserat kan vara beredd att gå in med olika typer av åtgärder, säger han.

Lennart Silfverin understryker att alla företagare med funderingar är välkomna att höra av sig till näringslivsenheten. Samtidigt är han hoppfull om att invånarna gör sitt för att stötta de olika näringsidkarna – och att företagarna själva letar nya vägar när de traditionella sätts på prov.

– Det är själva definitionen av entreprenörskap. Att söka sig dit marknaden är, säger han.