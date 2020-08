Stängningen i Grängesberg – folktandvården i Ludvika får tusentals nya patienter

– Jag är så upprörd över det här beslutet och hur man har gått till väga där man helt nonchalerar grängesbergarna. Det är väldigt dåligt att man stänger en väl fungerande verksamhet.

Henrik Samdahl, ordförande i Grängesbergs socialdemokratiska förening, är mycket besviken och irriterad över det beslut som en majoritet i tandvårdsnämnden fattade på tisdagen.

Han tillbakavisar påståenden från ledande personer inom folktandvården och tandvårdsnämnden att det är svårt att locka personal till de små klinikerna, som till exempel den i Grängesberg.

– Här i Grängesberg har vi en tandläkare som just nu är föräldraledig och skulle komma tillbaka. Under tiden har man löst det med att låna in tandläkare från Smedjebacken och det har fungerat hur bra som helst, säger Samdahl.

Anneli Hedberg som är verksamhetschef för folktandvården i Västerbergslagen, har förståelse för att nedläggningen vållar kritik.

– Jag har förståelse för att det kanske inte är så roligt att behöva åka in till Ludvika om man måste till tandläkaren flera gånger under ett år. Men de flesta besöker ju tandläkare en eller två gånger om året och då är det kanske inte så mycket att orda om.

Anneli Hedberg vill gärna framhålla de positiva delarna som beslutet om nedläggningen innebär. Personalen i Grängesberg – två tandsköterskor, två tandhygienister, en kliniksamordnare och för närvarande en tandläkare – får fler kolleger.

– Och fördelen för patienterna är att vi i Ludvika kan erbjuda längre öppettider. Måndag till torsdag har vi öppet 6.50 till 19 och fredagar 6.50 till 16.30 och dessutom en lördag i månaden. Så till exempel för de som jobbar skift på Spendrups blir det lättare att få en tid som passar.

Med hänvisning till coronapandemin stängde folktandvården kliniken i Grängesberg i mars, men nu finns alltså även ett formellt stängningsbeslut.

Anneli Hedberg förmodar att en del av utrustningen i Grängesberg kan komma till användning på andra kliniker. Patienterna överförs till Ludvika.

– Det rör sig om cirka 1 000 barn och ungefär 3 000 vuxna. Sedan tidigare hör cirka 14 000 patienter till Ludvikakliniken.

Som tidningen nyligen berättade, lider kliniken för närvarande svår brist på tandläkare. Kliniken är tänkt att bemannas med sex – sju tandläkartjänster, men under några augustiveckor har man i princip stått utan tandläkare.

Henrik Samdahl har uppmärksammat detta förhållande.

– Det finns ju inga tandläkare i Ludvika. Så nedläggningen kommer att innebära att det blir mycket sämre för oss som bor i Grängesberg.

Anneli Hedberg konstaterar att situationen förbättras från och med måndag 31 augusti. En tandläkare återkommer då från semester och en ny tandläkare börjar sin tjänst. Dessutom är det helt klart med ytterligare en ny tandläkare, uppger hon.

– Vi har bokat in anställningsintervjuer så det kan bli fler tandläkare under hösten.