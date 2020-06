Sportchefen blev låschefen på sin födelsedag när spökmatcherna kom till stan: "Följt protokollet till punkt och pricka"

"Det blir en riktig fest då?" sade Sportens reporter för ett par veckor sedan när det stod klart att Kvarnsvedens IK skulle bjuda på dubbla premiärmatcher hemma på Kvarnsvedens IP söndagen den 14 juni.

– Ja, fast utan publik då, konstaterade sportchefen Fredrik Andersson krasst.

Coronasäsongen 2020 har slitit hårt på klubben med ett elitlag på damsidan och ett herrlag med ambitionen att närma sig eliten.

Inte bara ekonomiskt utan även arbetsmässigt.

På söndagen var det dags för det stora provet.

Två matcher på sju timmar skulle genomföras med restriktioner i form av både vilka som över huvud taget fick vistas på arenan – flera av klubbens eldsjälar föll bort på grund av att de är över 70 år – och det protokoll kring elitlagens matcharrangemang som Andersson själv har kritiserat för att vara för nitiskt.

För Fredrik Andersson själv började det redan klockan halv åtta på morgonen med total igenlåsning av arenan.

11.15 anlände damlagets motståndare Mallbacken och skulle slussas in i BSM-hallen för att hållas särat från hemmalaget, som bytte om i gamla arenan.

Sedan var programmet minutiöst.

Och när väl dammatchen var avklarad så dröjde det inte länge förrän de första från herrlaget, tränare Sercan Yilmaz och nye italienske försvararen Alessandro Zavan, anlände.

18.00 drog herrmatchen igång – fortfarande med arenan låst.

Endast via telefonsamtal till klubbchef Jessica Haglöf eller sportchef Andersson kunde de berättigade släppas in, via entrén till gamla arenan.

Ljungbergsplanens entrédevis "Bättre ett gäng på plan än en liga på stan" levde klubben inte riktigt upp till den här speciella dagen när ungdomslagen måste stängas ute.

Men det fanns de som trotsade besöksförbudet och såg matchen ändå.

– Vi är "The Social Distancing Club", sade danske Christopher från Hässelby, som bilat upp från Stockholm för att följa sonen i Kvarnsvedens motståndare Kungsängen.

Tillsammans med Nisse Uhr från Borlänge hängde han bokstavligen på gallret till Kvarnsvedens IP.

– Jag trodde fler skulle komma hit, sade Uhr och konstaterade att det är den högsta nivån av herrfotboll som bjuds i länet när kryphålen för att kunna se Brages matcher är betydligt mindre.

Danske Christopher från Hässelby:

– Jag var här förra året också och visste att man skulle kunna hänga utanför. Jag gör det för min son. Det är fantastiskt, precis vid flaggan. Där får man inte stå i vanliga fall.

Och helt gratis.

– Ja, jag har inga problem med att betala, men det är inget att betala för att stå utanför.

Hur länge får vi hålla till godo med det här tror du?

– Det vet du lika bra som jag. Ingens gissning är bättre än någon annans.

Men du kommer att hänga såhär på flera arenor?

– Ja, det är klart jag gör det. Jag tycker att det är kul att vara med och det är viktigt att vara med.

Matcherna då?

Ja, Fredrik Andersson sammanfattade det ganska bra.

– Prestationsmässigt blandat. Damernas första halvlek är bedrövlig, andra halvlek betydligt bättre. Herrarnas första halvlek lite nervöst, inte alls lika bedrövlig som damernas. Och de höjer sig i andra halvlek absolut och tar över spelet. Man märker att man inte riktigt har spelat så mycket matcher. Just tajmingen i löpningarna och passningarna sitter inte riktigt än. Men det är lika för alla och det är bara att jobba vidare.

Om det mest rörande som hände var den tysta minuten som eldsjälarnas eldsjäl Kurt Risberg förärades med innan damernas match så var "Hurrar för Fredrik 25 år" i halvtid en av de mer underhållande och oväntade programpunkterna i det där minutschemat.

Svensk elitfotbolls kanske yngsta sportchef Fredrik Andersson passade nämligen på att fylla 25 år också, dagen till ära.

– Det var inte den bästa födelsedagen poängmässigt. Men jag älskar ju fotboll, så att hela min födelsedag bestod av fotboll, det var perfekt. Så nu blir det väl hem och kolla på mer fotboll. Jag vet inte om det är något, kanske spanska ligan eller något, i kväll.

Närmare halv nio, efter 13 timmar i fotbollens tjänst, lämnade en trött men nöjd Andersson Kvarnsvedens IP.

– Vi har följt protokollet till punkt och pricka. Det har varit ganska slitsamt. Nu blev det ju extremt när både herr och dam hade premiär samma dag på samma anläggning, men å andra sidan så passade det perfekt. En solig dag och att få två premiärer på hemmaplan är alltid roligt efter en sådan här längtan. Men det har varit ganska tungt, det har det.

Och sportchefen som blev låschefen avslutade med en sista runda runt grindarna.

Kvarnsvedens IP är öppen igen, åtminstone fram till den 27 juni när Bollstanäs kommer på besök i nästa hemmamatch i Elitettan.

Hur ser det ut framöver? Kommer det flera sådana här dubbelhelger?

– Det har jag inte koll på på rak arm faktiskt. Jag tar en helg i taget... Herrarna har ledigt nästa helg, midsommar. Damerna åker till Jitex borta, Göteborg. Så det blir lite lugnare i alla fall, i form av det här organisatoriska runtomkring och då blir det mer sportsligt bara, fokus på det. Så det känns bra.

Sportchefen som blev låschefen får bli sportchefen igen.

Grattis i efterskott, Fredrik Andersson!