Tipset inför V5-omgången i Rättvik 2 juli

V5-1:

Robloxia galopperade direkt senast. Fin vid segern och bra chans om hon sköter sig. Pay Me Back Rivner har inlett karriären bra och ska också räknas trots ett vingelläge. Timotejs Godis har inte startat på ett tag men visat att hon borde duga bra i den här omgivningen. Cavesso är segerlös men besitter viss fart.

Ranking: 4, 7, 6, 2, 12, 8, 11, 9, 6, 1, 3, 10

V5-2

Celine K.S. har visat form och räknas tidigt trots läget. Selma Töll står betydligt bättre till och blir intressant från spets. Go Easy B.J. vann ett billigt lopp senast men har ett bra läge här. Dream U.N.G. står sämre till men är kanske bästa hästen i grund och botten.

Ranking: 11, 3, 1, 7, 5, 4, 2, 9, 10, 6, 8, 12

V5-3

Kiss My Ace återkommer efter en paus och borde vara långt framme direkt trots en tuff proposition. Diadora tävlar jämnt och bra och vinner snart lopp igen. Västerbo Isolde börjar närma sig fjolårets form och måste med på kupongen. Fröken Sting är snabb och duger gott om hon får sitt lopp.

Ranking: 4, 5, 3, 2, 1, 6, 7, 9, 8, 10

V5-4

Hitman har gjort comeback efter lång frånvaro och efter två godkända insatser i monté kan det bli tredje gången gillt. Aramis Hornline passar bra i monté och är säkert med därframme igen. Regina C.D. gör debut i disciplinen men gör inte bort sig trots att hon bara är fyra år och har en tuff proposition. Riki D’Asolo debuterar också i disciplinen men visade i alla fall form senast.

Ranking: 3, 7, 1, 6, 8, 4, 5, 2

V5-5

Emile Zola Sisu är obesegrad felfri och startar med bra chans igen. Waikiki Silvio hinner med en start innan den här, men räknas tidigt bakom den förre. Hulk Boko är kapabel och segerstrider felfri. Putinthepower har också mycket inombords men måste sköta sig också.

Ranking: 7, 5, 4, 2, 8, 6, 9, 1, 3

Systemförslag

V5-1: 4, 7

Res: 6, 2

V5-2: Alla tolv hästarna

Res: 11, 3

V5-3: Alla tio hästarna

Res: 4, 5

V5-4: 3, 7.

Res: 1, 6

V5-5: 7.

Res: 5, 4

Systemet kostar: 2x12x10x2x1 = 480 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 2 Kurt Cobain - 8 C.C. Loverboy - 5 Saphir C.D. Outs: 9 Vision d’ Inverne.

Lopp 7: 2 Attaboy - 12 Zim Sala Bim - 8 Ivanhoe. Outs: 6 Gin Lucas.

Lopp 8: 4 Mellby Glorious - 3 Dancin In The Rain - 8 All Cash. Outs: 5 Cosy Lazy Louse.

Lopp 9: 5 Ontrack He’s Black - 6 Diggerman - 10 Tournament. Outs: 11 Xanthis Business.

Lopp 10: 6 Diamond Blue - 10 Prins Norrgård - 1 Husky Sign. Outs: 9 Gambler Zon.

MATS PERSSON