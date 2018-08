Skrällseger för Gävlehästen Raja Ribb – besegrade storfavoriten On Track Piraten

Under lördagen skulle V75 och Travets sommarfinal avgöras på Rättvikstravet där hemmastjärnan On Track Piraten var den stora förhandsfavoriten.

Rättvikshästen startade med 40 meters tillägg och lyckades komma ikapp klungan. On Track Piraten och Hans R Strömberg la in sista växeln på upploppsrakan – men det var för sent.

Trots en heroisk upphämtning räckte det inte till för duon. Det var istället Kristofer Jansson-tränade Raja Ribb, med Tomas Pettersson i sulkyn, som kunde skrälla och ta hem segern.

– Det här är det största. Han är en så fantastisk individ på alla sätt. Det är svårt att hitta ord just nu – det är bara helt underbart, säger Kristofer Jansson till CMore och fortsätter:

– Han har toppform för dagen. Inför loppet visste jag att det inte var omöjligt att han kan vara med där framme.

On Track Piraten fick i stället nöja sig med en tredjeplats, just efter tvåan Västerbo Grosbois.