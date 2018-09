Rommetravet hedrar profiler – Westerholm spikas på V64:an

V64-1:

Remarkable Feet har inlett karriären bra och i det här lilla fältet bör han ha en vettig chans. Even Smaller Plum har tävlat jämnt och bra i sina starter och även han ska med på kupongen. Thunderpedia har tävlat i tuffa gäng i varje start och möter enklare nu. Time For Money startade så sent som i måndags och visade inget positivt.

Ranking: 5, 3, 2, 1, 4, 6

V64-2

Isbjörn är ensam treåring i loppet och möter betydligt mer rutinerade hästar. Men han är under snabb utveckling och måste räkna från sitt fina läge. Nordby Kuling var ändå jättefin efter tidig ledning senast och satsar säkert framåt igen och är ett givet motbud.Klack Soja är svår att köra felfritt med men skulle hon sköta sig har hon kapacitet att vara långt framme. Klack Vilja står knepigt till med flera tillägg men har en bra speed om hon skulle få ett rygglopp.

Ranking: 3, 10, 8, 14, 13, 15, 12, 2, 1, 5, 4, 7, 6, 9, 11

V64-3

Zanzibars Sun har klen segerprocent men möter mestadels likasinnade i ett öppet lopp- Valentina A.F. är travsäker och rätt snabb första biten. Från det här läget är hon säkert med långt framme. Sorella Rick fick inte vara ifred i ledningen senast och stumnade. Bra form och lite annat upplägg den här gången. Lotusathena är van tuffare motstånd och måste också streckas.

Ranking: 3, 2, 10, 9, 11, 8, 1, 5, 6, 4, 7

V64-4

Lövdala Principito har ett tufft utgångsläge men är tuff själv också och kan runda allt. From The Mine kom inte till från ett svårt utgångsläge senast. Nu står han bättre till och kan bli svårfångad från ledningen. Give Me Ten brukar tävla bra för Malin Friman och står också bra till. Autobahn spurtade bra senast och kan vara en luring.

Ranking: 12, 2, 5, 6, 8, 1, 11, 9, 10, 3, 4, 7

V64-5

Highspirit jagar femte raka segern och är han lika bra som i sina senaste starter blir han svårslagen igen. Blue Star Champion gick bra till slut efter sen lucka. Han är snabb ut och ledningen eller rygg ledaren ser det ut att kunna bli och då är han med därframme igen. Mr Perfect möter betydligt enklare hästar än vanligt och är given om man garderar. Knifetown Winner gör bra lopp varje gång och ska också med om man garderar loppet.

Ranking: 5, 3, 4, 7, 8, 6, 2, 1

V64-6

Nakoda Goj har gjort tre starter efter en paus och gjort det bra varje gång. Nu möter han enklare motstånd igen och trots läget tror vi att han rundar allt. Gogo Di Quattro har fått en paus efter senaste starten men har han inte tappat för mycket är han ett tidigt bud bakom den förre. Nalle Flax är bäst av hästarna på främre volten och Dennis De Castella visade form senast men möter tuffare motstånd nu.

Ranking: 15, 7, 4, 12, 10, 9, 2, 1, 8, 5, 6, 3, 13, 11, 14

Systemförslag

V64-1: 2, 3, 5.

Res: 1, 4

V64-2: 3, 10.

Res: 8, 14

V64-3: Alla elva hästarna.

Res: 3, 2

V64-4: 2, 12.

Res: 5, 6

V64-5: 3, 4, 5, 7.

Res: 8, 6

V64-6: 15.

Res: 7, 4

Systemet kostar: 3x2x11x2x4x1 = 576 rader/kronor

Dagens Dubbel:

DD-1: 3, 4, 5, 7

DD-2: 15

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 7 Björlifix - 4 Höstbo Elis - 1 Komnes Bork. Outs: 6 Sjö Gull.

Lopp 2: 1 All Guns Blazing - 6 Imakethecashquick - 8 Västerbo Cirkus. Outs: 9 Zagreb Kronos.

Lopp 3: 10 X.Man Tabac - 7 Spikjuni - 4 Vangli Lykke. Outs: 3 Mine.

Lopp 10: 7 Knifetown Lover - 3 Editor - 9 Photo. Outs: 11 Turboy.

Lopp 11: 10 O.M.Dustin - Cadillac Carjan - 6 Spike Gwin. Outs: 5 Smoke Detector.