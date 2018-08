Tidigare Dalkurd–spelaren om turbulensen och nystarten i ÖFK: "Humöret blev dåligt och självförtroendet lägre"

Under säsongen har det hänt mycket i Dalkurd. Tidigare huvudtränaren sparkades, VD:n lämnade och Kawa Junad som investerat flera miljoner i klubben valde att stoppa sitt ekonomiska stöd till klubben vilket medförde konsekvenser. Flera av spelarna lämnade klubben under sommaren och en av dem, är ÖFK:s senaste tillskott Rewan Amin som var med under blåsvädret.

– Det var saker som förändrades högre upp i klubben. Det var inte lätt när saker hände runt om en. Det var stora saker som kom in i laget, säger han.

Hur påverkade det dig som spelare?

– Såklart påverkade det. Jag tycker det går samman. När man har dåliga resultat och saker händer i klubben blir humöret dåligt och självförtroendet blir lägre. Jag kände av det själv i spelet, det är annorlunda. Styrelsen har ingenting att göra med fotbollen men såklart påverkade det oss, säger han.

Han värvades till ÖFK i början av augusti och i söndags gjorde han sin första match från start mot Giffarna.

– Det var väldigt bra att få spela med laget från start, speciellt hemma framför publiken och här i Östersund. Det var en stor grej för mig men eftersom att vi förlorade tog det bort mycket av det roliga, säger han.

Att få vara med från start gav han en extra boost för självförtroendet.

– Första matchen är alltid annorlunda. Att få spela 90 minuter och starta säger något. Det stärker självförtroendet men det innebär inte att jag är nöjd, det finns mycket att förbättra. Det finns alltid saker att göra bättre men det var bra att få starta. Det var några bra saker och några saker som jag måste förbättra.

Trots att han inte varit i klubben allt för länge har han haft lätt att anpassa sig till ÖFK:s spelfilosofi.

– Jag gillar sättet de spelar på. Det var en stor anledning för mig att komma hit. Det var väldigt enkelt att komma in i laget. Spelarna och tränarna har hjälpt mig mycket. Mina styrkor kommer fram på det sättet som vi spelar. Jag känner väldigt bekväm och hemma här.

Ian Burchnall ser en stor potential i Amin vars kontrakt med ÖFK sträcker sig i 3,5 år.

– Han gjorde det väldigt bra från start. Han hade ett bra samspel med spelarna och hjälpt oss väldigt mycket. Jag ser mycket potential hos honom. Jag tror att han kommer att utvecklas mycket och ha en nyckelroll i mittfältet på det sättet som vi spelar, säger han.