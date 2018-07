Sara Junevik blev svensk juniormästare men har mer att ge: "Inte toppat formen ännu"

Läs mer: Simlöftet Junevik klar för EM efter tunga tiden: "Har varit upp och ner"

Sara Junevik från Falu simsällskap är i bra form just nu. Hon blev svensk mästare i juniorklassen på 100 meter fjäril och hamnade på en tredje plats i försöken för seniorer. Det blev också en tredjeplats i finalen på senior-SM.

– Jag tycker det gått bra, jag har inte toppat formen utan det väntar jag med till EM, säger Junevik.

18-åringen hade tuff konkurrens på seniorsidan i form av Louise Hansson och Sarah Sjöström.

– Det är tufft, jag vet att både Sarah och Louise är superduktiga så jag försökte träna på de bitar jag behöver slipa på.

Hur ser målsättningen inför EM ut?

– Det är semifinal, jag vet att jag har Louise och Sarah framför mig på fjärilsdistanserna men ska försöka ta mig till semifinal och kanske även final, säger Junevik.

Förra veckan blev också Sara Junevik uttagen till SOK:s utvecklingsprogram Talang 2022 där 28 idrottare väljs ut med sikte på OS 2024 och 2028. Som en av fyra simmare kommer nu Sara Junevik kunna få möjlighet till ekonomisk ersättning av SOK.

– Det känns såklart jättekul att få stöd från SOK, vi ska åka på läger till Playitas nu inför EM och det ser jag framemot, säger Junevik.

Även Anna Miram tog SM-brons i damernas ryggsim på 200 meter som avgjordes under torsdagseftermiddagen. Hon blev också tvåa på junior-SM i samma distans under torsdagen plus att hon placerade sig på en sjätteplats på juniorernas 50 meter ryggsim under dag 1 på tävlingarna. En minst sagt lyckad SM-vecka för 19-åringen.

Anna Miram kommer från Ludvika men tävlar för Väsby SS sedan några år tillbaka.

