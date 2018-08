Juniorkronornas sköna avslutning i Ö–vik – men läktarna ekade tomma: "Har en hel del att jobba på"

Juniorkronorna tog visserligen ledningen med 1–0 men det var inte förrän i den tredje perioden som man vaknade på riktigt.

Då blev det också den berömda ketchupeffekten.

Efter att matchens spelare Nils Höglander kvitterat till 2–2 ryckte Sverige ifrån och vann med 5–2. Segern innebär att Juniorkronorna slutar på en andraplats i fyrnationsturneringen i Örnsköldsvik.

Matchens hetaste:

Jacob Peterson kan bli en viktig kugge för Björklöven nästa säsong. Mot Tjeckien visade 19-åringen upp sina skills när han rundade två backar i Tjeckien och retfullt satte 1–0 efter att ha grundlurat Tomas Vomacka. Det var matchens behållning.

Matchens miss:

Arrangemanget i stort. Drygt 1000 själar letade sig till Fjällräven Center under söndagen. Något mindre än under fredagen och lördagen. Överlag rätt svaga siffror i Fjällräven Center under helgen trots att Juniorkronorna kommit på besök och att två lokala killar i Victor Berglund och Lukas Wernblom funnits i truppen.

Det går nog att härleda till marknadsföringen, som varit totalt osynlig inför fyrnationsturneringen. Det lokala hockeyförbundet har en hel del att jobba på. Det här hade kunnat, och borde, ha varit ett rejält avstamp inför U18–VM nästa höst.

Sveriges tre bästa spelare:

1. Nils Höglander, forward

Kvick, lurig och modig. Höglander var från första nedsläpp ett hot för Juniorkronorna och var den enda som kändes påslagen i 60 minuter. Är nog en av få som Tomas Montén kan tänkas ta med till JVM från denna trupp om han presterar i Rögle.

2. Pontus Holmberg, forward

Involverad i mycket offensiv väg och en av Sveriges bästa spelare – trots missad straff. Växjöspelaren bildade en intressant formation med Jacob Peterson och Lukas Wernblom.

3. Victor Berglund, back

En fin insats mot Tjeckien och överlag en stabil helg för Modobacken. Företagsam, alert i sina uppspel och stabil bakåt.

Matchfakta

Sverige-Tjeckien 5–2 (1-0, 0-2, 3-0)

Första perioden: 1–0 (10.39) Jacob Peterson (Pontus Holmberg)

Andra perioden: 1–1 (37.11) Michal Teply, 1–2 (38.05) Krystof Rabik (Jan Bednar, Michal Teply)

Tredje perioden: 2-2 (42.42) Nils Höglander (Hugo Leufvenius, Axel Andersson), 3–2 (49.42) Simon Johansson (Rickard Hugg), 4–2 (51.30) Hugo Leufvenius (Nils Höglander, Lukas Pilö), 5–2 (57.34) Nils Höglander (Simon Johansson, Axel Andersson)

Skott: 41-24 (10–12, 8–10, 23–2)

Domare: Daniel Eriksson, André Hiljanen