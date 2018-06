Fem heta snackisar efter Sverige–Tyskland: "Världsnumret som förtjänade ett bättre öde"

Tyska spelmotorn. Att neutralisera Toni Kroos var en av Sveriges viktigaste delar av matchplanen inför mötet med Tyskland. Den tyska spelmotorn är en världsspelare med en magisk passningsfot, men i första halvlek mot Sverige stod han inte att känna igen. Kroos levererade flera felpass varav ett ledde till Ola Toivonens ledningsmål.

Kroos kunde ha blivit syndabock, men i sista minuten fick tyskarna en frispark. Fram klev Toni Kroos och visade vilken världsspelare han är.

2–1 Tyskland.

Bråket. Känslorna svallade naturligtvis direkt efter slutsignalen när Tyskland med en man mindre avgjorde i slutsekunderna.

Kort efter matchens slut kunde man på tv-bilderna se förbundskapten Janne Andersson skogstokig och inblandad i ett bråk vid sidlinjen där även försvararen Pontus Jansson var ordentligt irriterad.

Det svenska laget var förbannade på tyska ledare som man tyckte betedde sig osportsligt.

Målet. Alexander Axén sa det så bra i tv-studion i paus. "Ola Toivonen behöver inget klubblag, spela bara i landslaget."

Anfallaren har ett tufft år bakom sig i Toulouse (åtta matcher från start) och nyligen sågades han av sin tidigare tränare Pascal Dupraz som sa att "Toivonen är den mest högfärdiga spelare jag träffat. Han har en självbild som är proportionerligt omvänd mot vad han presterar."

Jag hoppas att Dupraz såg Ola Toivonens ledningsmål mot Tyskland, för det var ett nummer av absolut världsklass som påminde om Kenneth Anderssons mål mot Brasilien -94.

Anfallaren stod dessutom för en otrolig arbetsinsats under sina minuter på planen och hans mål förtjänade ett bättre öde.

Straffen. Att man inte valde att videogranska situationen när Marcus Berg gjordes ned i straffområdet i första halvlek är en gåta – och i min värld var det en solklar straff.

Hade Sverige haft en tvåmålsledning i paus hade matchen kunnat sluta på ett helt annat sätt. Domarna har tagit klockrena beslut kring straffsituationer i det här mästerskapet – fram till i dag.

Försvarsarbetet. Efter elva minuter ledde Tyskland passningsstatistiken med förkrossande 122–6 och Sebastian Larsson, Andreas Granqvist och Victor Nilsson Lindelöf hade alla tre stått för viktiga brytningar framför det svenska målet. Stundtals var det svenska laget ordentligt tillbakapressat – men vilket uppoffrande spel landslaget stod för. En spelare som Sebastian Larsson måste ha sprungit flera mil under de 90 minuterna och det kändes som han var överallt på planen och täckte ytor. Det här var en laginsats att minnas och en arbetsinsats som samtliga svenska spelare ska vara oerhört stolta över, men det är givetvis svårt en stund som denna.

Tyskland–Sverige 2–1 (0–1)

Mål: 0–1 (32) Ola Toivonen, 1–1 Marco Reus, 2–1 (90) Toni Kroos.

Domare: Szymon Marciniak.

Så spelade Sverige:

Robin Olsen –Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson – Viktor Claesson (ut 74), Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg – Marcus Berg (ut 89), Ola Toivonen (ut 77).

Avbytare: Jimmy Durmaz (in 74), John Guidetti (in 77), Isaac Kiese Thelin (in 89).