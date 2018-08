Dalatrio till MTB-VM i Lenzerheide: "Kommer att lyfta varandra"

Säterbördige Matthias Wengelin är veteranen i sammanhanget. 30-åringen, som tävlar för Länna Sport, har kört XCO-VM både som U23-åkare (som bäst sjua i Australien 2008) och senior och har flera säsonger i världscupen i bagaget. Han körde även EM i Glasgow i Skottland i början av augusti och körde då i mål som 37:a.

LÄS MER: Efter otäcka MTB-krascherna – Wengelin försöker hitta SM-formen med nytt knep: "Vi får se om det hjälper"

Falubon Linn Gustafzzon, 23, som tävlar för KBK Bikes, gör debut i VM. Gustafzzon tog det stora klivet ut i den internationella MTB-världen i fjol, men chansen att köra VM redan då försvann när hon kraschade i en världscuptävling i just Lenzerheide, där årets VM avgörs 5–9 september. Linn Gustafzzon slutade på 26:e plats i XCO-loppet på EM i Glasgow.

LÄS MER: Linn Gustafzzon slog till med ett silver men missade prisutdelningen: "Vi är ju och badar..."

Falu CK-talangen Ida Jansson, 20, har tävlat i U23-klassen på världscupen i år och det är också i den klassen hon är uttagen till EM. Jansson, som vann junior-VM 2016, har inte lyckats ta sig hela vägen upp till den absoluta toppen som U23-åkare än. Hennes bästa placering i världscupen i år är en tolfteplats i U23-loppet i Andorra i mitten av juli.

LÄS MER: Historiska Falucyklisten Ida Jansson är Red Bulls nya namn – berättar om företagets tuffa laboratorietester

Alla de tre dalacyklisterna är dessutom uttagna till det svenska stafettlaget (XCR) i VM. Stafetten inleder VM onsdagen den 5 september. Ida Jansson tävlar individuellt fredagen den 7/9 och Linn Gustafzzon och Matthias Wengelin lördagen den 8/9.

– Laget är en väl avvägd blandning av erfarenhet, teknisk/fysisk kapacitet och up and coming. Det här laget kommer att lyfta varandra under träning och tävling, någonting som är viktigt för att cyklisterna ska kunna nå sina individuella topp-prestationer, säger förbundskapten Annie Söderberg om truppen i ett pressmeddelande.

Fakta/Den svenska VM-truppen

DHI (downhill):

Elit: Adam Eriksson, Gävle CA.

Junior: Ottilia Johansson Jones.

XCO (cross country) och XCR/Team Relay (stafett):

Elit: Linn Gustafzzon, Team KBK Bikes, (XCO + XCR), Matthias Wengelin, Länna Sport CK, (XCO + XCR), Michael Olsson, Serneke Allebike Cykelklubb, (XCO).

U23: Ida Jansson, Falu CK, (XCO + XCR), Emil Hedlund, OK Hammaren, (XCO + XCR).

Junior: Saga Molin, Varbergs MTB, (XCO), Hugo Eliasson, Varbergs MTB, (XCO), Vilgot Lindh, Härnösands CK, (XCO + XCR).