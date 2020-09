Spillningsprov visar: Oskygga vargen är tillbaka – går på tre ben: ”Varit in i en fårhage men den stack ut”

Under april sprang en oskygg varg omkring inne i Linghed. Länsstyrelsen beslutade i mitten av april om skyddsjakt.

Mot slutet av månaden sköts den och överlevde. Kvar på platsen fanns blod, päls och en benbit. Länsstyrelsen gick i början av maj ut med att vargen antingen var död eller skadad.

Men de senaste veckorna har allt fler observationer av vargen samt bilder från åtelkameror kommit in till länsstyrelsen som pekar på att den är tillbaka.

Dels att flera rapporterat om en trebent varg.

– Den är halt, vi har kallat den trebent för att den linkar, men den har fyra ben, säger rovdjurshandläggare Marie Edvall.

Under torsdagseftermiddagen hade hon inte hunnit sätta sig in i materialet som rapporterats in av naturbevakaren Bert Eriksson.

– Vi har synobservationer från Linghed, Klockarnäs, Böle och Övertänger. Den har funnits med på någon kamera. I morse fick jag samtal om att den varit på någon gård i Övertänger och sedan fick jag samtal om att den varit in i en fårhage men den stack ut, säger Bert Eriksson.

Är det samma varg som den i Linghed?

– De DNA-prover jag skickade in från skyddsjakten och de svar jag fått från spillningen visar att det rör sig om samma varg. Det är höger framben som skadan sitter på.

Var vargen varit under sommaren är ännu oklart. I regel analyserar länsstyrelsen spillningar bara under inventeringssäsongen som börjar i oktober såvida det inte är ett akut ärende.

– Det är svårt att säga att den varit borta. Tittar man på spillningen som vi fick träff på kanske det rör sig om en månad den varit tillbaka. Sedan kan det vara andra spillningar jag har skickat in från juli som också kan härröra från den, säger Bert Eriksson.

Vad som kommer hända med vargen är ännu oklart och om det eventuellt blir en ny skyddsjakt.

– Det beror på vad som händer, om det finns någon risk för skada. Vi får följa och se vad den gör för någonting. Det finns vargar som har klarat sig på tre ben förut, säger Marie Edvall.

Länsstyrelsen har tidigare hänvisat till paragraf 40 c i jaktförordningen, vilken innebär att svårt skadat vilt får avlivas även om det är fredat och om avlivningen sker på någon annans mark. Men ansvaret vilar då helt på den privatperson som bestämmer sig för att avliva djuret och då måste det också anmälas till polis.