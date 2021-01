Spetsvärvningen redo för debut – Borlänges plan för LIF-lånet: "Handlar om att bli trygg i miljön"

Tre matcher in i allettan ser Borlänge Hockey ut att ha hittat vinnarformeln.

Inför onsdagens bortamöte med Hanviken har man dessutom fått in kvalitetsförstärkning i form av LIF-forwarden Marcus Karlberg.

– I inledningsskedet tror jag att han kommer in med en positiv inställning, attityd och glädje till att spela ishockey, som smittar av sig och sprider energi, säger tränaren, Stefan Gustafsson.