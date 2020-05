Spelklart på padelbanorna vid golfklubben – som får sällskap av hall i Ludvika: "Stort intresse"

Ibland går det snabbt från idé till handling. I slutet av mars presenterades planerna på två utebanor för padel på grusparkeringen vid Hagge golfklubb. Nu är banorna spelklara.

– Det har gått jättebra i dessa tider. Banorna kom från Spanien förra tisdagen och var färdigmonterade på fredagen, säger Roger Karlsson som ingår i den kvintett som ligger bakom satsningen.

Efter att frivilliga "spelat in" banorna och hjälpt sanden att sjunka in i den gröna konstgräsmatta som utgör underlaget öppnar man under torsdagen för allmänheten. Banorna är bokningsbara alla dagar från fem på morgonen och fram till midnatt. Belysning möjliggör spel även under dygnets mörkare timmar.

– Bokningarna har börjat ramla in och det verkar vara ett stort intresse. Det ser vi framför allt på sociala medier. De som redan spelar padel tror vi ska hitta hit, men förhoppningen är också att locka hel del nybörjare. Vi hyr ut racket och säljer bollar intill golfshopen.

De två utebanorna innebär att Västerbergslagen inte längre är en vit fläck på padelkartan. Samma gäng som ligger bakom satsningen i Hagge planerar också att bygga en padelhall vid Jägarnäsväggen i Ludvika.

– Vi jobbar vidare med den och förhoppningen är att kunna påbörja byggnationen i höst. Sedan blir det kanske lite senare än vad vi hade trott från början, vilket delvis har med corona att göra, säger Roger Karlsson.