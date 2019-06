Saknaden efter Jonsson bakom Rospiggarnas nya förlust: ”Han hade behövts i dag”

En enda poäng till i något av de 15 heaten hade räckt för att tabelljumbon Rospiggarna skulle kryss hemma mot serieledande Indianerna. Två poäng till hade räckt för seger.

Och då finns det förstås många små detaljer att peka på: Laget förlorade reservkampen med 13–5, storstjärnan Jason Doyle tog bara en heatseger på fem försök, Tero Aarnio brakade in i tejpen och blev utesluten i ett heat och Robert Lambert drabbades av samma öde efter att ha misslyckats med att hinna fram till start inom tvåminutersregeln.

Men det tydligaste var hur laget inte lyckades hantera avsaknaden av lagkaptenen Andreas Jonsson. På de fem heat laget körde riders replacement för stjärnan lyckades ersättarna – Max Fricke, Robert Lambert, Norbert Kosciuch och Tero Aarnio (som i sin tur ersattes av Kosciuch efter tejpincidenten) – bara ta två poäng. Det verkade nästan som om det gått troll just vid de tillfällen förarna ersatte Jonsson: Max Fricke åkte på sin enda nolla där, det var då Lambert föll för tvåminutersregeln och det var det heatet Aarnio körde in i starttejpen.

– I dag betydde det ganska mycket att Andreas inte var med. Vi fick ihop två poäng på hans heat ... Han hade behövts i dag. Å andra sidan körde Indianerna riders för Kenneth Bjerre, så det kanske var hugget som stucket. Men vi nådde inte fram i dag, säger lagledaren Conny Ohlsson.

Det var skillnad mot förra veckan, då Rospiggarna – i den första matchen som Jonsson missade – tog säsongens första seger, 59–31 mot Masarna. I den matchen körde Jonssons ersättare in nio poäng. Å andra sidan var motståndet den här gången ett annat. Indianerna har guldtippats av många, och är obesegrat fem omgångar in i elitserien. Att det ändå ”bara” blev tvåpoängsförlust var dock en klen tröst för Ohlsson.

– Man är aldrig nöjd när man förlorar. Visst, vi är ändå med och vi fortsatte med det vi jobbade på förra vecka, att hela laget jobbar tillsammans. Det är positivt. Men en förlust är alltid en förlust, säger han.

Rospiggarna fick en mardrömsstart på matchen och låg under med 9–3 efter två heat, men hämtade in via en femetta i tredje och var ikapp till 33–33 efter elva och 36–36 efter tolv. Sedan Indianerna skaffat ny poängövervikt via 4–2 i 13:e heatet lyckades Rospiggarna dock inte komma tillbaka. Efter 3–3 i 14:e heatet fanns chansen till seger förvisso kvar in i det sista, där laget hade två av sina starkaste kort i Doyle och Max Fricke, men Indianernas Chris Holder tog heatsegern och säkrade därmed gästernas seger.

– Hoppet levde hela vägen, och att torska med två poäng gör alltid ont. Vi var med hela tiden, men vi hade någon touch the tape, någon som inte hann ut till tvåminutaren, sådana där små skitgrejer. Och så var det någon som inte kom upp i den standarden man vill att de ska göra. Jättetråkigt, säger Ohlsson.

Vad hände när Lambert missade tvåminutaren?

– ”Dödaren” pajade när han var ute på banan, så han var tvungen att vända tillbaka. Och sedan hann han inte ut igen. Inget att göra åt.

Ni skulle kunna plocka in en skadeersättare för Jonsson, är det eller någon annan förändring aktuell just nu?

– Jag väntar in Andreas just för tillfället, så får vi se när han kommer tillbaka.

Finns det någon prognos?

– Ingen alls. Men det är en veckas extra uppehåll just nu, så han får lite tid att rehaba. Jag hoppas att han hinner tillbaka och känner sig frisk och stark.

Härnäst väntar regerande svenska mästarna Smederna på bortaplan, den 18 juni.

Rospiggarna–Indianerna 44–46

Rospiggarna: Max Fricke 12, Jason Doyle 9, Tero Aarnio 9, Robert Lambert 9, Norbert Kosciuch 3, Andreas Westlund 2 (riders replacement för Andreas Jonsson).

Indianerna: Tai Woffinden 15, Chris Holder 14, Anders Thomsen 10, Piotr Protasiewicz 4, Ludvig Lindgren 3, Joel Andersson 0 (riders replacement för Kenneth Bjerre).

Domare: Pege Svedberg, Västerås.

Publik: 2 070.