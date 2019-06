Så matchar Indianerna Vaclav Milik i comebacken – som vi direktsänder: ”Ser ut att åka utan självförtroende”

Sporten direktsänder matchen, du hittar sändningen här!

Tai Woffinden ådrog sig flera frakturer i ryggen och nacken – på en ryggkota och ett skulderblad – i en krasch i Polen den 7 juni.

På torsdag kör Indianerna första matchen utan den trefaldige och regerande världsmästaren, som blir borta i minst en månad och under den tiden ersätts av Vaclav Milik. I sin återkomst på Sannahed, derbyt hemma mot Piraterna, får tjecken ta plats på position fyra, och får därmed tre heat tillsammans med veteranen Piotr Protasiewicz.

Lagledaren Peter Johansson medger att det varit lurigt att placera in Milik, som körde bra för Indianerna 2017 och 2018 men som i år haft det tyngre.

– Milik är lite svår i år. Redan förra året hade han det lite tufft i Polen men körde bra hos oss, och nu har det varit lite samma. Sin vana trogen är det mycket noll (sistaplatser) och mycket tre (heatsegrar) i protokollet. Tittar man på bland annat GP:t i lördags ser han ut att åka lite utan självförtroende. Även när han är med i starten så blir han avvaktande i en tusendel, eller tar ett felbeslut, vilket gör att han halkar efter, och sedan vill han för mycket och kommer ingenvart, säger Johansson och fortsätter:

– Förhoppningsvis kan det lossna för Milik när han kommer till vår trygga miljö som han känner sig hemma i. Får han lite stolpe in kan det vända en hel säsong, för speedway sitter väldigt mycket i huvudet. Vi ska plocka upp honom och välkomna honom in i laget. Han kommer in med revanschlust och vill visa att han ska ha en plats i laget, och det är också en anledning till att jag satt honom på position fyra. Då hinner det gå två heat innan det är hans tur, och förhoppningsvis har anspänningen släppt lite.

I Woffindens frånvaro tar Anders Thomsen väst nummer ett. Dansken har kurerat sin skadade hand sedan segern mot Rospiggarna senast och har bland annat vunnit en kvaltävling till VM-serien. Kenneth Bjerre, som också tagit sig vidare till GP Challenge, är uppsatt som tvåa.

– Thomsen går från klarhet till klarhet, och nu gäller det bara att det lossnar i Kumla också. Bjerre är vårt vassaste kort just nu, sett till alla tävlingar. Att han får position nummer två beror på att han brukar börja bra från innern, medan Thomsen inte är lika beroende av startspår. Dessutom blir det bra att ha möjlighet att använda Bjerre som toppning i heat åtta till elva om vi skulle hamna i ett sådant läge, säger Johansson.

Ex-världsmästaren Chris Holder tar väst nummer fem, reservparet Ludvig Lindgren/Joel Andersson är oförändrat.

Obesegrade Indianerna kommer till matchen med fyra segrar och en oavgjord i bagaget. Nykomlingen Piraterna föll på tisdagskvällen med 47–43 hemma mot Västervik och har därmed radat upp tre segrar och lika många förluster i inledningen av elitserien. Motalalaget har danska duon Mikkel Michelsen och Niels-Kristian Iversen som nyckelförare, men mot Indianerna får också Pawel Przedpelski en nyckelroll.

Efter att polacken bara tog fyra poäng på fem heat på tisdagskvällen fick han nämligen sämre snitt än Linus Sundström. Det betyder att den Przedpelski – som tog tre raka lag-JVM-guld med Polen 2014–2016 – går in som reserv när Piraterna ersätter Jonas Davidsson (som har lägre snitt än Przedpelski) med regerande polske juniormästaren Daniel Kaczmarek (som har högre snitt). Det ger lagledare Fredrik Staaf stora möjligheter under matchen.

Woffinden kan tidigast göra comeback i Indianerna den 11 juli. Milik kommer därmed vara tillgänglig åtminstone i dubbelmötet med Smederna 25 juni och 2 juli och i hemmamatchen mot Dackarna den 4 juli.

Indianerna–Piraterna

Vad: Elitserien i speedway, första derbyt mellan lagen sedan 2017.

Följ matchen: Sporten direktsänder på alla Mittmedias sajter.

Laguppställningar, Indianerna: 1) Anders Thomsen, 2) Kenneth Bjerre, 3) Piotr Protasiewicz, 4) Vaclav Milik, 5) Chris Holder, 6) Ludvig Lindgren, 7) Joel Andersson.

Piraterna: 1) Linus Sundström, 2) Mikkel Michelsen, 3) Kai Huckenback, 4) Daniel Kaczmarek, 5) Niels-Kristian Iversen, 6) Daniel Davidsson, 7) Pawel Przedpelski.