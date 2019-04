Därför petas Antonio Lindbäck från par-VM: ”Bara att titta på poängskörden ...”

Från och med förra året ersattes det tidigare lag-VM-formatet i speedway - med fyramannalag och en reserv – av ett parformat som officiellt går under namnet Speedway of nations.

Då körde Fredrik Lindgren och Antonio Lindbäck hem en sjätteplats i finalerna i Wroclaw. Men inför årets tävling splittras alltså duon.

På måndagen offentliggjordes laguttagningen, och då stod det klart att Lindbäck petas till förmån för Västerviks Peter Ljung.

– Vi var tvungna att komma in med ett beslut, och då har jag gått på hur de startat upp säsongen och hur det såg ut under fjolåret. Dessutom har Peter varit med som reserv under ett antal mästerskap, och han är värd att få en chans nu, säger förbundskaptenen Morgan Andersson, som till vardags är lagledare för just Västervik.

Ljung har inlett året med att köra in fin 33+1 av 45 möjliga poäng för sitt Unia Tarnow i den polska andraligan, medan Lindbäck haft det mycket tungt för Grudziadz i högstaligan. På två första matcherna har han bara fått ihop 14 poäng på tolv heat, och på sociala medier har han berättat om hur jobbig den senaste tiden varit rent sportsligt: ”Vi hittar inte farten vi vill ha. Vi kommer att jobba ännu hårdare för att vända på den här negativa spiralen”, skrev han på Instagram efter senaste ligamatchen. Det samtidigt som comebacken i GP-serien, efter ett års frånvaro, nu bara är tre veckor borta.

– Antonio jobbar febrilt för att lösa sina problem och bli snabbare på banan. Det är bara att titta på poängskörden. Han har förhoppningar om att göra mer än han gjort hittills. Det är bara för honom att jobba på, säger Andersson.

För Ljung blir det första gången han får chansen i lag-VM-sammanhang sedan guldet 2015 – medan det för Lindbäck blir första gången han petas sedan 2014.

Smedernas stjärna Fredrik Lindgren, örebroaren som tog VM-brons individuellt förra året och SM-guld med både laget och individuellt, var förstås given bredvid Ljung. 33-åringen har bara missat två lag-VM sedan 2005 – 2013 då han gick skadad och 2014 då han bojkottade landslaget. I år har han hittills kört in 24 poäng på elva hit för Czestochowa i polska högstaligan.

– Han har varit knivskarp under inledningen av säsongen, och jag tror att han kan utmana om VM-guldet i år. Han har fått ihop bitarna år för år, och nu har han hela konceptet, säger Andersson.

I par-VM ställer varje lag ställer också upp med en U21-förare som fungerar som reserv och kan gå in och ersätta de två ordinarie förarna när som helst. På den positionen har Andersson valt Vetlandas Filip Hjelmland (Joel Kling hade den rollen förra året men fick inte köra ett enda heat).

Lindbäck är reserv, om Lindgren eller Ljung skulle bli skadade inför tävlingen, medan Smedernas Alexander Woentin är reserv för Hjelmland.

Sveriges semifinal körs i tyska Landshut den på lördag den 4 maj, och därifrån avancerar topp tre till dubbelfinalerna i ryska Togliatti 20–21 juli.

– Vi har lika stora chanser som alla andra, och vi ger oss in i det här för att stå på pallen. Men vi vet också att det är väldigt små marginaler, är man inte topp två i sin kvaltävling så måste man åka i heat 22 och 23 (utslagningsheat om sista finalplatsen), så det får inte vara något strul, då kan man komma i dålig dager, säger Andersson.

Sveriges ställs mot Polen, Tjeckien, Tyskland, Slovenien, Italien och Ukraina i sin kvaltävling. Danmark, Storbritannien, Australien, USA, Frankrike, Finland och Lettland gör upp i den andra, i Manchester den 11 maj. Ryssland är, som regerande mästare och arrangörsnation, redan klart för finalen.

I övriga lags trupper finns sex elitserieförare: Dackarnas Maciej Janowski, Vetlandas Bartosz Zmarzlik och Västerviks Bartosz Smektala kör för Polen, Piraternas Kai Huckenbeck, Masarnas Martin Smolinski kör för Tyskland och Masarnas Aleksandr Loktajew för Ukraina.

Sverige har tagit tio VM-guld i lag-VM och fem i det gamla par-VM som kördes 1968–1993.

Lagen till par-VM-kvalet i Landshut 4 maj

Polen: 1) Maciej Janowski, 2) Bartosz Zmarzlik. U21-reserv: Bartosz Smektala. Reserver utanför truppen: Patryk Dudek (senior), Maksym Drabik (U21).

Sverige: 1) Fredrik Lindgren, 2) Peter Ljung. U21-reserv: Filip Hjelmland. Reserver utanför truppen: Antonio Lindbäck (senior), Alexander Woentin (U21).

Tjeckien: 1) Vaclav Milik, 2) Eduard Krcmar. U21-reserv: Jan Kvech. Reserver utanför truppen: Josef Franc (senior), Petr Chlupac (U21).

Tyskland: 1) Kai Huckenbeck, 2) Martin Smolinski. U21-reserv: Michael Hartel. Reserver utanför truppen: Erik Riss (senior), Lukas Fienhage (U21).

Slovenien: 1) Matej Zagar, 2) Matic Ivacic. U21-reserv: Nick Skorja.

Italien: 1) Nicolas Covatti, 2) Paco Castagna. U21-reserv: Michele Menani. Reserv utanför truppen: Nicolas Vicentin (senior).

Ukraina: 1) Andriy Karpov, 2) Aleksandr Loktajew. U21-reserv: Marko Levishyn.

Lagen till andra kvaltävlingen släpps nästa måndag, den 29 april.

Så funkar par-VM

15 nationer delar. Ryssland är, som regerande mästare och arrangör av finalen, direktkvalificerade dit. Övriga 14 är uppdelade i två sjulagsgrupper som kör varsin kvaltävling.

Tävlingarna körs i parformat, och alla lag möter varandra över totalt 21 grundheat (varje lag kör sex heat). I kvaltävlingarna är de två lag som samlat flest poäng efter 21 heat klara för final, medan lagen på plats fyra och fem kör ett utslagsheat om en plats i ännu ett utslagsheat, mot laget på plats tre, om den sista platsen i finalen.

Finalen körs över två dagar, med 21+21 grundheat. När poängen läggs ihop möts lagen som slutat på andra och tredje plats i ett heat om en finalplats, och vinnaren där ställs i ett direkt avgörande heat mot det lag som samlat flest poäng i grundomgången. Vinnaren i det heatet tar VM-guld.

Slutar något av de direkt avgörande heaten 3–3 vinner laget som har förare på plats två och tre över det som har förare på plats ett och fyra.