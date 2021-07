Spaning, sms och kontoutdrag – så ringade polisen in sexköparna: ”När jag fick erbjudandet tackade jag ja helt enkelt”

Det var i slutet av maj i år som den misstänkta kopplerihärvan i Falun började nystas upp.

Den 24 maj, efter månader av utredning, slog polisen till mot flera adresser i Falun och Borlänge – bland annat en massagesalong i centrala Falun.

Samma dag anhölls en kvinna i 35-årsåldern misstänkt för grovt koppleri, och några dagar senare gick polisen ut med att en man i 25-årsåldern är misstänkt för medhjälp till koppleri.

Kvinnan, som är hemmahörande i Borlänge, har sedan slutet av maj suttit häktad i väntan på åtal – något som dock dragit ut på tiden på grund av den omfattande utredningen.

Och det är inte den enda sådana som pågår. Vid sidan om finns även en polisledd utredning om sexköp där 200 män är identifierade och kan komma att misstänkas.

I måndagsskiftet maj/juni hölls de första förhören, och hittills har totalt åtta män – mellan 38 och 66 år gamla – erkänt brottet och fått strafförelägganden.

Samtliga har köpt sex på den aktuella massagesalongen i Falun – vissa vid ett tillfälle och andra vid flera tillfällen. Två av männen har dessutom köpt sex på en adress i Borlänge.

I polisens förundersökningsprotokoll kan man läsa hur arbetet med att ringa in männen har gått till. Bland annat finns fotografier på några av männen när de rör sig utanför eller i närheten av salongen i Falun. Efteråt har de identifierats via slagningar i polisens register samt via sociala medier.

Majoriteten av sexköpen har skett mitt på dagen, och i pm över spaningsiakttagelser skriver polisen om hur en 39-årig man, i början av januari, lämnade salongen för att sedan gå till en bankomat i närheten.

”Misstänkt stannade vid bankomaten och gick därefter tillbaka till salongen och lämnar över någonting som han har i handen”, skriver polisen.

En av de andra männen, en man i 59-årsåldern, nekar först till anklagelserna under förhöret. När polisen sedan ställer frågan ”Vi har säkrat en del sperma, vad tänker du om det?” vänder han och erkänner att han vid två tillfällen betalat 500 kronor för att en person på salongen skulle onanera åt honom utan kondom.

Polisen har även gjort telefonavlyssning – gått igenom sms-trafik samt röstmeddelanden som lämnats till salongen. I vissa fall har man tittat på kontoutdrag i samband med att männen besökt salongen och man har även kartlagt swishbetalningar. Bland annat har en av männen swishat kvinnan som nu är häktad för grovt koppleri.

Flera av männen beskriver hur de valde salongen av en slump. En av dem berättar dock att han hittat salongen efter att ha sökt efter en eskortservice på internet. De andra menar att de gick dit för massage men att de sedan blev erbjudna sexuella tjänster på plats.

Några av männen berättar att de tackat nej vid tidigare besök men att de, vid senare sådana, ändrat sina svar.

En av dem hävdar att personen som utförde massagen drog av honom kalsongerna halvvägs in i den och frågade om han ville ha en ”special massage” – något han tackade ja till.

I förhör säger han att han ”inte kan förklara”, att han ”ljugit för sig själv” samt att han aldrig trott att han skulle göra något sådant. Han säger även att han blev ”överrumplad”.

En annan man säger i förhör att ”Det har känts rätt att köpa efter frågorna och atmosfären har gjort att det kändes rätt. Men det gör det ju inte nu”.

Här är männen som hittills erkänt sexköp:

38-årig man

Har köpt sex vid ett tillfälle, i maj, på salongen i Falun

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 12 000 kronor.

Under förhöret den 10 juni berättar han att han fick kännedom om massagesalongen via Facebook. ”Det kom upp i flödet”, berättar han.

Berättar att han blev erbjuden sexuella tjänster vid ett besök i början av maj men sa nej. Vid nästa tillfälle tackade han dock ja och betalade 500 kronor för vad han kallar en ”avrunkning”.

39-årig man

Har köpt vid ett tillfälle, i februari, på salongen i Falun

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 8 500 kronor.

Enligt polisens spanings-pm lämnade mannen salongen och gick till en bankomat. Därefter gick han tillbaka och lämnade över 300 kronor i kontanter. Dessa visade sig vara betalning för en ”avrunkning”.

I förhöret den 9 juni nekade han till anklagelserna. Fem dagar senare ringer dock mannen till utredaren och erkänner.

42-årig man

Har köpt sex vid tre tillfällen, en gång i maj på salongen i Falun samt två gånger i Borlänge i maj och april.

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 38 400 kronor.

Berättar i förhör den 4 juni att han besökt salongen vid flertalet tillfällen samt blivit erbjuden sexuella tjänster men nekat. Vid senare tillfällen har han dock sagt ja och betalat 500 kronor för "avrunkning”.

”Det har känts rätt att köpa efter frågorna och atmosfären har gjort att det kändes rätt. Men det gör det ju inte nu”, säger han i förhör.

44-årig man

Har köpt sex vid ett tillfälle, i februari, på salongen i Falun

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 25 500 kronor.

I förhör den 4 juni berättar han att han gick till salongen för att få massage. När erbjudandet om sexuell tjänst kom tackade han dock ja.

”När jag fick erbjudandet tackade jag ja helt enkelt”, säger han i förhöret och fortsätter:

”Det är inget att hymla om. Hon som masserade mig frågade om jag ville ha något mer och jag frågade vad det var. Hon gjorde en runkande rörelse med handen och jag frågade vad det kostade. Hon svarade 500 kronor eller om hon använde munnen 1000 kronor. Jag valde med munnen”.

53-årig man

Har köpt sex vid fyra tillfällen, från januari till april, på salongen i Falun.

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 100 800 kronor.

Berättar i förhör den 11 juni att det var personen på massagesalongen som initierade sexuell handling vid varje tillfälle.

57-årig man

Har köpt sex vid totalt sex tillfällen – fyra gånger på salongen i februari och april samt två gånger i Borlänge i februari.

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 132 000 kronor.

Polisen spanade på mannen vid totalt sex tillfällen mellan februari och april.

I förhör den 31 maj berättar han att personen på salongen, halvvägs in i massagen, drog av honom kalsongerna och frågade om han ville ha en ”special massage” – något han tackade ja till.

Säger i förhör att han ”inte kan förklara” och att han ”ljugit för sig själv". Han skulle aldrig tro innan att han skulle göra något sådant men det har han gjort.

59-årig man

Har köpt sex vid två tillfällen, i april samt maj, på salongen i Falun.

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 63 000 kronor.

I förhöret den 7 juni nekade mannen först till anklagelserna men erkänner sedan att han vid två tillfällen betalat 500 kronor kontant för en ”avrunkning” utan kondom.

66-årig man

Har köpt sex vid två tillfällen, i februari och maj, på salongen i Falun.

Får betala dagsböter till ett sammanlagt värde av 14 000 kronor

Berättar i förhör den 10 juni att han besökt en eskortsida på internet och att han där hittade den aktuella salongen.

Väl där blev han erbjuden en ”avrunkning”.

”Ja frågade vad det kostade och funderade en stund innan jag tackade ja", säger han i förhör.