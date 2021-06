Sommaridyllen blir allt mer obehaglig för Michelle

Sommarlovet är här. Men för alla barn väntar inte sol, bad och litervis med hallonsaft med bär från den egna trädgården. Michelle i Camilla Prell-Weichls roman "Att överleva en sommar" är ett av alla de barn som politikerna månar om när de, i ett aktuellt förslag, vill korta sommarlovet.

Just detta sommarlov väntar emellertid ett sådant som det framställs i skolavslutningens sånger. I ett hus på landet med stor trädgård. Socialen har hittat platsen åt Michelle så att hon under några veckor ska kunna lämna sin Göteborgs-förort med en alkoholiserad far och en svårt sjuk mor som ska in på sjukhuset.

I huset på landet väntar paret Irma och Henrik. Hon är hemmafru, han är akademiker och sitter och skriver på övervåningen. De är barnlösa och Irma kastar sig över Michelle, svältfödd på sällskap. De spelar badminton, fikar och plockar bär. Det verkar som om Michelle har kommit till paradiset, men hon är en perceptiv flicka och i idyllen noterar hon sprickor och mörka stråk.

Som det låsta rummet hon inte får gå in i. Och varför förbjuder Irma henne på ett näst intill maniskt sätt att gå till skogstjärnen?

Camilla Prell-Weichl skriver fram en relation med många falluckor. Irma och Michelles. Förälskelse är inte direkt en bortglömd känsla i litteraturen, mer sällsynt är skildringar av förälskelser av denna sort. Förälskelsen utan romantik och sexuella förhoppningar. Förälskelsen som är en intensiv vänskap och fascination gränsande till besatthet. Michelle blir förälskad i den vackra hemmafrun som fått ge upp sin karriär som konsertpianist.

Camilla Prell-Weichl skildrar denna bubbla på ett uppslukande sätt. I stämningar och atmosfär har hon absolut gehör. Likaså i de subtila skiftningarna i de maktförhållanden som finns i alla relationer.

Författaren debuterade 2019 med en novellsamling som lovade gott, men inte såg jag en sådan potential i den som hon har utvecklat i "Att överleva en sommar". Det är imponerande hur hon på ett elegant sätt bakar denna sommartårta och avslutar med ett hölje av svartaste marsipan.

LITTERATUR

Camilla Prell-Weichl

"Att överleva en sommar"

(Weyler förlag)