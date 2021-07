Sommar, EM och ledighet – så har trängseln varit på Faluns serveringsställen

Sommarvärmen och de lättade restriktionerna har gjort att många utnyttjar sin lediga tid till att umgås med vänner och sätta sig i solen på Faluns serveringsställen.

Det hade kunnat innebära oönskad och otillåten trängsel men hittills verkar både restauranger och gäster sköta sig.

Inga varningar eller förelägganden har delats ut till någon verksamhet under sommaren 2021, men en dialog förs alltid med verksamhetsansvariga när inspektörerna är ute och tittar.

– Det ser oftast okej ut numera. I och med lättnaderna den första juli har det blivit lite enklare att följa reglerna. En del gäster har dock vissa svårigheter med att visa hänsyn och hålla avstånd till andra gäster i köer, säger Mattias Orregård, livsmedelsinspektör på Falu kommuns miljöavdelning.

EM i herrfotboll närmar sig sitt slut och glada fotbollsfans har under hela mästerskapet samlats på barer för att se matcherna på storbildsskärm, så även i Falun.

– Vi har inga uppgifter om att det förekommit trängsel under fotbolls-EM. Enligt vissa verksamheter är det lugnare under matcherna sedan Sverige åkte ur. Jag gissar dock att vissa verksamheter blir välbesökta under resterande matcher.

Vissa restriktioner har lättats men rådet om att motverka trängsel finns kvar vilket gör att det fortsatt finns arbete att göra för de som ansvarar för tillsynen i Falu kommun, ett arbete som kommer pågå ett tag till.

– Vi har en plan för sommaren och den planen arbetar vi efter så länge det finns restriktioner för serveringsställen. Vi räknar med att nuvarande restriktioner för serveringsställen gäller till åtminstone september, säger Mattias Orregård.

Arbetet med att hålla koll på hur serveringsställena i Falu kommun sköter sig har pågått i över ett år nu och lär alltså pågå till september. Ett nödvändigt arbete, men ett som inte kommer att saknas.

– Den dagen restriktionerna för serveringsställen försvinner kan vi fokusera helt på våra ordinarie arbetsuppgifter. Den dagen ser jag fram emot.