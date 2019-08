Solar Egg lämnar långbryggan i Rättvik – landshövding Ylva Thörn vinkar av

Många förväntas vinka av Solar Egg, bland annat landshövding Ylva Thörn.

"Det är fantastiskt roligt att Solar Egg har haft sin plats i Dalarna och Rättvik i sommar. Ett bastubad i Solar Egg har listats av det internationella guidemagasinet Time Out på plats tre av de bästa sakerna att uppleva i världen under en livstid. Den upplevelsen har med all säkerhet förstärkts för de som fått möjligheten till det bastubadet vid Siljans strand", säger Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län, i en presskommentar.

Riksbyggens och konstnärerna Mats Bigerts och Lars Bergströms äggbastu Solar Egg har varit en stor turistattraktion.

"Från Riksbyggens sida är vi glada över möjligheten att få placera Solar Egg på en så underbart vacker plats som Långbryggan i Rättvik. Solar Egg symboliserar att samhällsbyggande både ska vara långsiktig och hållbar och samtidigt vacker och inbjuda till gemenskap", säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.