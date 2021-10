”Sofie” fast på hem i snart två år – advokaten anmäler kommun och domstol: ”Katastrof”

Advokaten UllaBella af Klercker, som företräder flickan i ”Fallet Sofie”, har anmält kammarrätten i Sundsvall samt socialnämnden i Borlänge kommun till Justitieombudsmannen (JO).

– Jag har aldrig tidigare behövt anmäla en domstol, men det har inte hänt någonting sedan i somras. Katastrof, säger hon.

I somras dömde nämligen förvaltningsrätten i Falun till ”Sofies” fördel. Borlänge kommuns omplaceringsbeslut ändrades och rätten meddelade att flickan skulle få lämna hvb-hemmet som hon har varit på sedan februari 2020 – om domen vann laga kraft. Det gjorde den dock aldrig, eftersom Borlänge kommun överklagade till kammarrätten.

Fruktansvärt för min klient

Redan samma dag begärde UllaBella af Klercker skyndsam handläggning av domstolen.

– Man brukar se till barnets bästa i sådana här situationer och vi har ju barnkonventionen, så jag var lugn i den begäran, säger hon.

Men någon dom har ännu inte kommit från kammarrätten.

– Jag känner en otrolig frustration, och det här är fruktansvärt för min klient. Hon bara väntar, och väntar, och väntar.

UllaBella af Klercker menar att det delvis är socialnämndens fel att domen dröjer.

– De begärde anstånd för att skicka in en komplettering och beviljades det till den 23 augusti. När kompletteringen kom in var den daterad den 14 juni. Socialnämnden hade alltså tillgång till kompletteringen långt innan de skickade in den, det är anmärkningsvärt.

Kammarrätten har å sin sida brustit i handläggningen, anser advokaten.

I JO-anmälan skriver hon:

”Jag anser att kammarrätten inte beaktat de konsekvenser den långa tidsutdräkten, samt beviljandet av socialnämndens anståndsbegäran, fått för barnet situation utifrån barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa”.

Tidningen har sökt socialnämndens ordförande Cilla Rohdin (S), men har ännu inte fått någon kommentar.

Det var i februari 2020 som ”Sofie” tvingades lämna familjehemmet som hon har vuxit upp i, en omplacering om SVT Dalarna har uppmärksammat i en prisvinnande granskning. Socialnämnden i Borlänge kommun skickade henne i stället till ett hvb-hem i södra Sverige. Sedan dess har flickan kämpat för att få komma hem, men det var inte förrän ett år efter omplaceringen som hon fick tillgång till en advokat.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har tidigare kritiserat socialnämndens handläggning.