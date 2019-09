Sofia från Hedemora blir ny programledare i SVT tillsammans med Tareq Taylor "Är så förbannat stolt"

Sofia "PT-Fia" Ståhl har blivit ett känt namn som hälsoprofil och personlig tränare. Hon har då och då figurerat som expert i olika TV-soffor men i SVT-programmet gör hon nu programledardebut.

– Jag vågar sticka ut hakan och säga att vi har gjort ett program som visar hälsa på ett helt nytt sätt i TV. Vi berör självbild, relationer och nakenhet så väl som fysisk träning och mat, säger Sofia från Hedemora.

I det nya livsstilsprogrammet Lyckomaten som kommer att sändas i SVT i höst är utgångspunkten att ta reda på om och hur man kan förändra och förbättra sin hälsa på 50 dagar.

Tittarna kommer att få följa fem deltagare, 3 kvinnor och 2 män i åldrarna 20-60 år, med hjälp av en psykolog och en läkare.

– Vi visste inte var vi skulle hamna när vi började - och det blev verkligen en resa, för oss alla. Ingen i produktionen gick opåverkad ur det här, säger Sofia.

Programmet bygger på långa intervjuer och samtal med deltagarna.

– Vi försöker få dem att verkligen jobba med sig själva på riktigt. Och såklart så får jag ta med dem på fysiska utmaningar och träning - även om det är en väldigt liten del i sammanhanget, berättar Sofia.

Både Sofia och Tareq har varit en del av redaktionen från början.

– Vi kom in redan när programmet bara var en idé som skulle pitchas och jag är så tacksam och glad över att ha fått vara med och utveckla det till det programmet som det faktiskt blev. Är så förbannat stolt över vart vi hamnade och att jag får göra programledardebut i just den här produktionen, säger hon.

Hur och var gick inspelningarna till?

– Vi spelade in i Malmö. Vår bas var i Daniella Wittes gamla stall som hon byggt om till en helt makalös studio.

Sofia pendlade från sitt hem i Stockholm och tillbringade 2-5 dagar i veckan i Malmö hela våren.

– Det första man lär sig när man får kliva in i TV-branschen är att det är mycket väntan. Ljus ska riggas, synkar ska spelas in (prat som klipps in lite överallt under programmets gång där intervjuaren inte syns) och så vidare. Efter långa inspelningsdagar så avslutade vi ofta med sena redaktionsmöten för att komma framåt.

Programmet utvecklades i takt med att de spelade in.

– Vi visste inte vad program tre skulle handla om när vi var i början av program två. Det gav det hela en spännande nerv och gjorde att vi på riktigt kunde följa det som hände med deltagarna.

Har du något extra roligt minne att bjuda på från inspelningen?

– Vid ett tillfälle besökte vi ett nakenbad i Helsingborg och vår kameraman och producent fick sura miner för att de bar badshorts när det var nakenpolicy. Förstår inte varför de inte ville stå näck och jobba...

Näckade du då..?

– Yes, kläderna åkte av!

Vid ett annat tillfälle fick Sofia använda sin ”Prins-Jörgen historia” som inspiration till en uppgift för hela gruppen vilket gjorde att alla skrattade så de grät.

– Den handlar om att jag köpte en guldhamster när jag var singel och kände mig ensam i Oslo. Prins-Jörgen dumpade mig genom att försvinna efter bara 24 timmar i mitt sällskap. Försvann spårlöst. Såg honom aldrig mer. Skratt och tårar genomsyrat hela programmet. Det kommer att bli mycket känslor från oss alla.

Hur har det varit att jobba med tv-kändisen Tareq?

– Fantastiskt. Det var skönt att ha en erfaren kollega att luta sig mot i och med att det är mitt första programledaruppdrag. Han är dessutom en väldigt trevlig och genuin person som är lätt och rolig att jobba med. Det var något speciellt med hela produktionen. Det blev en nästan magisk gruppdynamik. Vi alla kom varandra nära och det var riktigt jobbigt att kliva ur inspelningsbubblan sedan.